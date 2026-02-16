El PSOE exige al Gobierno de Sanz explicaciones por una escombrera en el Paseo de Torneo

El grupo municipal socialista ha denunciado que en el solar situado frente a la gasolinera de Torneo, en la cabecera del paseo de dicho nombre, "se está acumulando desde hace días una gran cantidad de escombros y restos de construcción con un impacto visual evidente".

En un comunicado han exigido al gobierno municipal que aclare "sin demora" de dónde proceden esos escombros, "si realmente se derivan de las obras del Tranvibús en el centro de la ciudad, si existen autorizaciones y controles ambientales para su depósito en este solar, qué medidas se están tomando para evitar molestias y riesgos para la salud, y cuál es el calendario previsto para la retirada inmediata de los escombros y la restauración del terreno, porque esta imagen no puede ser la carta de presentación de la ciudad".

En el escrito han manifestado que en este solar, en su día dado en concesión para un equipamiento cultural, "se habían acopiado previamente materiales de obra, a lo que se ha sumado en los últimos días una gran cantidad de escombros, proyectando una imagen poco adecuada en uno de los principales accesos a la ciudad desde Huelva y el Aljarafe".

“El Paseo de Torneo es una puerta de acceso estratégica a Sevilla y no puede parecer un vertedero improvisado”, ha señalado la concejala socialista Myriam Díaz, que insiste en que el Ayuntamiento debe actuar con rapidez, responsabilidad ambiental y comunicación clara hacia los vecinos.