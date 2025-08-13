El PSOE exige al gobierno de Sanz medidas eficaces para paliar los efectos de las obras del Metro en la Macarena

Reducción a un carril de circulación en Doctor Fedriani por el avance de la obra del Metro de Sevilla

El Grupo Municipal Socialista ha exigido este miércoles al gobierno de José Luis Sanz medidas eficaces y planificadas para paliar los efectos de las obras del Metro en la Macarena.

El edil Nacho González critica que “a mediados de agosto ya hay problemas de tráfico y un impacto importante para el comercio”.

El PSOE subraya la incapacidad del gobierno de Sanz con estas obras, que han supuesto un grave perjuicio para el distrito Macarena, afectando al tráfico, al acceso a servicios públicos y al comercio local, sin que el Ayuntamiento haya adoptado medidas eficaces para paliar sus consecuencias.

El PSOE acusa al PP de “incumplir los acuerdos adoptados en la Junta de Distrito evitando abordar el fondo de los problemas”.Comienza la excavación del túnel del Metro en Pino Montano

Los socialistas recuerdan que "hace más de un año que los comerciantes alertaron de las pérdidas que estas obras provocarían y solicitaron apoyo institucional". Asimismo, hace más de nueve meses el PSOE propuso la creación de mesas de diálogo con todas las personas y entidades implicadas. “Sin embargo, el gobierno del PP se ha limitado a celebrar reuniones de cara a la galería, incumpliendo los acuerdos adoptados en la Junta de Distrito y evitando abordar el fondo de los problemas”, ha comentado el concejal socialista

La situación actual incluye dificultades de tráfico, obstáculos en el acceso a servicios y edificios públicos —incluido el Hospital Virgen Macarena— y un impacto económico considerable sobre el comercio local, con descensos significativos en la facturación y el consiguiente riesgo para los empleos.

“Tememos que la respuesta del gobierno vuelva a ser el silencio o la propaganda”, señala González, que ha criticado "la ausencia de previsión, planificación, diálogo y coordinación con la Junta de Andalucía, así como la falta de información y la inacción ante los acuerdos adoptados en la Junta Municipal de Distrito. El resultado es un auténtico desastre: un desastre de planificación y de gestión".