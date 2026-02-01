El PSOE municipal pide explicaciones por el largo retraso del aparcamiento prometido junto al Tranvibús

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha pedido explicaciones por el largo retraso del aparcamiento disuasorio prometido en Torreblanca junto a la última parada del Tranvibús. “Es otra mentira más de Sanz”, ha denunciado.

Según ha recordado, el Gobierno Local del Partido Popular prometió en noviembre de 2024 un aparcamiento disuasorio para los usuarios del tranvibús con el objetivo de que estos pudieran aparcar su vehículo junto al recorrido y enlazar con el transporte público.

En principio, dicha infraestructura iba a ser levantada en el solar que hay entre la avenida Pero Mingo, la calle Badolatosa y la avenida del Deporte, a escasos metros de la última parada del Tranvibús.

No obstante, más de un año después de aquel anuncio, el solar sigue sin uso. “Eso fue en noviembre de 2024. Estamos en el 2026 y no hay nada. No hay proyecto, no hay obra y no hay explicaciones”, ha lamentado Juan Tomás de Aragón.

El edil socialista también ha recordado que el propio Tranvibús “se inauguró en septiembre de 2025 y esto es otra mentira más del Señor Sanz”.

Otros incumplimientos

Asimismo, Aragón ha denunciado otra serie de incumplimientos en torno al funcionamiento del Tranvibús en Torreblanca que el PSOE ha llevado a la Junta Municipal del Distrito Este.

Uno de ellos es que “las frecuencias prometidas no se cumplen”, pues los usuarios habitualmente tienen que esperar más allá de los 10 minutos.

Según expone De Aragón, los vecinos y vecinas de Torreblanca están entre los más afectados porque la parada de la avenida de Pero Mingo, no funciona como si fuera la última, tal como estaba proyectado.

“Los usuarios tienen que aguantar una parada de regulación en la siguiente de Sevilla Este, soportando muchas veces de cinco a diez minutos de espera más”, ha lamentado.

Para el concejal socialista, es una muestra más de que “Torreblanca es para el PP un barrio de segunda”.

“Lo hemos llevado a la Junta Municipal de Distrito, donde hemos pedido mejores frecuencias, que se ponga el aparcamiento en funcionamiento y que la de Pero Mingo sea la verdadera última parada, porque para nosotros Torreblanca sí importa”, ha zanjado De Aragón.