El PSOE reclama al Ayuntamiento de Sevilla una estrategia estable contra las olas de calor tras la "apertura tardía" de los refugios climáticos

El Grupo Municipal Socialista ha criticado la falta de estrategia del Gobierno del PP para afrontar las olas de calor, denunciando que la apertura de refugios climáticos a mitad de agosto es una medida tardía y puramente improvisada. “Un Ayuntamiento serio planifica. Éste, no. Han esperado a que la ola de calor sea histórica para actuar, cuando llevamos semanas soportando temperaturas extremas. Esto no es gestión”, ha criticado la concejal Encarnación Aguilar, que celebra la apertura de nuevos refugios, aunque los considera insuficientes.

Tras varias denuncias por el incumplimiento de las medidas anunciadas, Aguilar considera que éste es un ejemplo más de la ausencia de una hoja de ruta clara por parte del alcalde y su equipo. “No hay plan, no hay previsión, no hay coordinación. Lo único que hay son parches y fotos de última hora”, han señalado.

El PSOE reclama un plan integral y permanente de refugios climáticos, con recursos suficientes y distribuidos por todos los barrios, que permita anticiparse a futuras olas de calor y también de frío. Si no se diseña una estrategia estable, Sevilla seguirá reaccionando tarde y poniendo en riesgo la salud de miles de personas.

“Lo que hoy se vende como respuesta es en realidad la prueba de que este gobierno llega siempre tarde porque no sabe planificar. Y una ciudad como Sevilla no puede estar a merced de la improvisación”, ha concluido la concejala socialista.