El PSOE urge a Sanz a tomar medidas inmediatas para mejorar la movilidad en Sevilla Este

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado este domingo al alcalde José Luis Sanz la adopción urgente de medidas concretas para resolver los graves problemas de movilidad que sufre a diario el Distrito Este, y en particular Sevilla Este, donde los desplazamientos hacia el centro de la ciudad siguen siendo un auténtico drama para miles de vecinos y vecinas.

“El gobierno de José Luis Sanz lleva dos años sin actuar ante una situación que va a peor. No ha tomado ni una sola decisión nueva de calado para mejorar la conexión de Sevilla Este con el resto de la ciudad”, ha denunciado el concejal socialista Juan Tomás de Aragón.

Desde el PSOE se plantean varias alternativas viables e inmediatas para revertir este colapso.

La primera es impulsar la segunda fase del tranvibús hasta la Plaza del Duque, que aún no ha sido adjudicada. La primera fase, con conexión hasta Santa Justa, tras acumular meses de retraso sin explicación entrará este mes pero sólo pruebas, algo algunos vecinos interpretan como un intento por callar sus protestas. “¿Simplemente serán paseos por Sevilla Este? Porque no se puede recorrer aún el trazado completo, pues no han finalizado las obras en la avenida de Montesierra y el Polígono Carretera Amarilla, más propaganda”, comenta De Aragón, que recuerda el caos provocado por la mala gestión de una obra que ha hecho que numerosos colectivos de Sevilla Este protesten en los últimos meses.

El PSOE recuerda que tampoco se sabe nada del ramal del tranvibús al Parque Alcosa, como tampoco se ha avanzado en la línea de autobús hasta el Hospital Virgen Macarena, que sigue sin planificación. “No hay proyecto ni voluntad política”, comenta el concejal.

Otra forma de mejorar la movilidad en el distrito Este, aunque a medio plazo, sería el avance en la Línea 2 del Metro con la redacción del anteproyecto, cuya paralización durante más de un año es injustificable. El PSOE insta al alcalde a exigir a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad y desbloquee esta infraestructura clave para el futuro del distrito.

“El Distrito Este no puede seguir siendo el gran olvidado de la ciudad. Los vecinos y vecinas merecen soluciones reales, inversiones serias y una hoja de ruta clara. La movilidad no puede seguir esperando más excusas del señor Sanz”, concluye el concejal socialista.