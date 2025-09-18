Los pueblos de Sevilla donde los jóvenes podrán comprar una casa con las nuevas ayudas a la vivienda rural
El Gobierno de España incorporará importantes novedades como la ampliación de la cuantía a 15.000 euros, la extensión de la cobertura a municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes o el incremento del límite de ingresos a 5 veces el IPREM
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, en fase de consulta pública, renovará las subvenciones para jóvenes de hasta 35 años que compren una casa en el medio rural. El Gobierno de España ha anunciado que esta cuantía se ampliará hasta los 15.000 euros, así como la cobertura de las ayudas, que se extenderá a los municipios de menos de 10.000 habitantes.
En la actualidad, este programa contempla una ayuda directa de hasta 10.800 euros para jóvenes que compren o alquilen su vivienda habitual en municipios de menos de 5.000 habitantes. Su gestión está delegada a las comunidades autónomas, que podrían flexibilizar los requisitos, por lo que deberán solicitarse a través de los organismos territoriales de vivienda. A continuación, te explicamos en qué municipios de la provincia de Sevilla podrás acogerte a esta medida.
Requisitos para las ayudas a jóvenes para vivienda rural
A la espera de la confirmación de los requisitos, estas serían las principales novedades de la ayuda a jóvenes para la compra o alquiler de vivienda en el medio rural:
- La cobertura se amplía de los municipios de menos de 5.000 habitantes a los de menos de 10.000
- La cuantía máxima de la ayuda pasa de 10.800 a 15.000 euros
- El Plan de Vivienda recoge un incremento del límite de ingresos anuales de tres a cinco veces el IPREM, lo que supone 42.000 euros por unidad familiar y hasta 50.400 euros en el caso de familias numerosas o personas con discapacidad.
En cualquier caso, la vivienda debe tratarse de la residencia habitual y permanente. En la convocatoria anterior, la ayuda para la compra no puede superar el 20% del precio de adquisición de la vivienda, que debe ser inferior a 100.000 euros. En el caso del alquiler, la cuantía era de hasta un 50% del alquiler mensual y un 30% en el tramo entre 601 y 900 euros, si bien podría aplicarse también una ampliación de este límite.
Municipios de Sevilla con menos de 10.000 habitantes
Según los datos de población del INE correspondientes al año 2024, estos son los muncipios de Sevilla en los que podrías comprar o arrendar una vivienda para optar a las ayudas a jóvenes, de mayor a menor población:
- Olivares
- Umbrete
- Tocina
- Palomares del Río
- El Cuervo de Sevilla
- Santiponce
- Valencina de la Concepción
- Gerena
- Villaverde del Río
- Benacazón
- Burguillos
- Fuentes de Andalucía
- Montellano
- Villanueva del Ariscal
- Paradas
- Almensilla
- Herrera
- Aznalcóllar
- Isla Mayor
- Constantina
- Salteras
- Casariche
- Castilblanco de los Arroyos
- La Campana
- Pedrera
- Villanueva del Río y Minas
- Aznalcázar
- El Coronil
- Villamanrique de la Condesa
- Cazalla de la Sierra
- La Luisiana
- El Saucejo
- La Roda de Andalucía
- Los Corrales
- Lantejuela
- Peñaflor
- Gilena
- Los Molares
- Cañada Rosal
- Huévar del Aljarafe
- El Rubio
- Alcolea del Río
- Albaida del Aljarafe
- Badolatosa
- La Puebla de los Infantes
- Castilleja de Guzmán
- Martín de la Jara
- Carrión de los Céspedes
- Marinaleda
- Guadalcanal
- Pruna
- El Palmar de Troya
- El Pedroso
- Aguadulce
- Alanís
- El Real de la Jara
- Las Navas de la Concepción
- El Castillo de las Guardas
- El Ronquillo
- Almadén de la Plata
- Algámitas
- Coripe
- Villanueva de San Juan
- Lora de Estepa
- El Garrobo
- Castilleja del Campo
- San Nicolás del Puerto
- El Madroño
Algunas de estas localidades disponen asimismo de los precios de vivienda más baratos de la provincia, según el portal Idealista, como Cazalla de la Sierra (840 €/m2), Burguillos (965 €/m2) o Aznalcázar (1.128 €/m2).
