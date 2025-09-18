Los pueblos de Sevilla donde los jóvenes podrán comprar una casa con las nuevas ayudas a la vivienda rural

Guadalcanal, en la sierra Norte, sería uno de los municipios susceptibles de esta ayuda

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, en fase de consulta pública, renovará las subvenciones para jóvenes de hasta 35 años que compren una casa en el medio rural. El Gobierno de España ha anunciado que esta cuantía se ampliará hasta los 15.000 euros, así como la cobertura de las ayudas, que se extenderá a los municipios de menos de 10.000 habitantes.

En la actualidad, este programa contempla una ayuda directa de hasta 10.800 euros para jóvenes que compren o alquilen su vivienda habitual en municipios de menos de 5.000 habitantes. Su gestión está delegada a las comunidades autónomas, que podrían flexibilizar los requisitos, por lo que deberán solicitarse a través de los organismos territoriales de vivienda. A continuación, te explicamos en qué municipios de la provincia de Sevilla podrás acogerte a esta medida.

Requisitos para las ayudas a jóvenes para vivienda rural

A la espera de la confirmación de los requisitos, estas serían las principales novedades de la ayuda a jóvenes para la compra o alquiler de vivienda en el medio rural:

La cobertura se amplía de los municipios de menos de 5.000 habitantes a los de menos de 10.000

La cuantía máxima de la ayuda pasa de 10.800 a 15.000 euros

El Plan de Vivienda recoge un incremento del límite de ingresos anuales de tres a cinco veces el IPREM, lo que supone 42.000 euros por unidad familiar y hasta 50.400 euros en el caso de familias numerosas o personas con discapacidad.

En cualquier caso, la vivienda debe tratarse de la residencia habitual y permanente. En la convocatoria anterior, la ayuda para la compra no puede superar el 20% del precio de adquisición de la vivienda, que debe ser inferior a 100.000 euros. En el caso del alquiler, la cuantía era de hasta un 50% del alquiler mensual y un 30% en el tramo entre 601 y 900 euros, si bien podría aplicarse también una ampliación de este límite.

Municipios de Sevilla con menos de 10.000 habitantes

Según los datos de población del INE correspondientes al año 2024, estos son los muncipios de Sevilla en los que podrías comprar o arrendar una vivienda para optar a las ayudas a jóvenes, de mayor a menor población:

Olivares

Umbrete

Tocina

Palomares del Río

El Cuervo de Sevilla

Santiponce

Valencina de la Concepción

Gerena

Villaverde del Río

Benacazón

Burguillos

Fuentes de Andalucía

Montellano

Villanueva del Ariscal

Paradas

Almensilla

Herrera

Aznalcóllar

Isla Mayor

Constantina

Salteras

Casariche

Castilblanco de los Arroyos

La Campana

Pedrera

Villanueva del Río y Minas

Aznalcázar

El Coronil

Villamanrique de la Condesa

Cazalla de la Sierra

La Luisiana

El Saucejo

La Roda de Andalucía

Los Corrales

Lantejuela

Peñaflor

Gilena

Los Molares

Cañada Rosal

Huévar del Aljarafe

El Rubio

Alcolea del Río

Albaida del Aljarafe

Badolatosa

La Puebla de los Infantes

Castilleja de Guzmán

Martín de la Jara

Carrión de los Céspedes

Marinaleda

Guadalcanal

Pruna

El Palmar de Troya

El Pedroso

Aguadulce

Alanís

El Real de la Jara

Las Navas de la Concepción

El Castillo de las Guardas

El Ronquillo

Almadén de la Plata

Algámitas

Coripe

Villanueva de San Juan

Lora de Estepa

El Garrobo

Castilleja del Campo

San Nicolás del Puerto

El Madroño

Algunas de estas localidades disponen asimismo de los precios de vivienda más baratos de la provincia, según el portal Idealista, como Cazalla de la Sierra (840 €/m2), Burguillos (965 €/m2) o Aznalcázar (1.128 €/m2).