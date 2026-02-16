Puerto de Sevilla: aprobado el Plan Especial para el barrio portuario

La Junta de Andalucía ha dado luz verde definitiva a la Innovación del Plan Especial del Puerto de Sevilla, que afecta a 232.209 metros cuadrados de suelo destinados al nuevo Distrito Urbano Portuario. El ámbito de actuación se encuentra entre el puente de las Delicias y el puente del Centenario, limitado por la avenida de La Raza y la dársena del Guadalquivir.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado que con esta aprobación la ciudad de Sevilla se abrirá nuevamente al río Guadalquivir y permitirá que los ciudadanos "miren y vivan su río con esta operación de integración puerto-ciudad". La responsable autonómica ha destacado el carácter transformador de la actuación, que "va a convertir espacios que estaban en desuso en un nuevo polo comercial, económico y social". Díaz ha resaltado igualmente que la aprobación evidencia el camino rápido y ágil que ha dispuesto la LISTA (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía) para impulsar proyectos estratégicos en la comunidad autónoma.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha calificado este hito "como un gran avance en la transformación del puerto que coincide con la conmemoración de los cien años del ámbito, la corta de Tablada y el Puente de Hierro, infraestructuras que supusieron la modernización del puerto de principios del siglo XX".

Rehabilitación de naves históricas y nuevos usos terciarios

La nueva ordenación aprobada por el Gobierno andaluz recupera el contacto de la ciudad con la lámina de agua de la dársena del Guadalquivir. La modificación sustituye los usos y determinaciones del Plan Especial de 1994, adaptándolos a la vigente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios. El ámbito del Muelle de Tablada acoge el Grupo de Naves de la Avenida de La Raza, parte de ellas construidas con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, junto a los tinglados con fachada al cantil de la misma época.

Frente al carácter logístico y de almacenamiento previsto hace tres décadas, la nueva ordenación impulsa la rehabilitación de naves y tinglados para usos terciarios, comerciales y dotacionales vinculados a la interacción puerto-ciudad. Se contempla además la implantación de una nueva terminal de cruceros en este sector portuario.

Preservación patrimonial y conectividad urbana

La intervención realza el sistema de tinglados y almacenes, que constituyen elementos singulares del paisaje urbano y territorial. El plan garantiza la preservación de sus valores patrimoniales, asegurando la legibilidad e interpretación cultural del conjunto. Simultáneamente, se potenciará la conectividad transversal con los barrios colindantes mediante corredores peatonales entre las naves.

La ordenación contempla también una actuación singular en el entorno del Puente de las Delicias, destinada a mejorar su desembarco en la margen izquierda y reforzar la continuidad entre el Muelle de Tablada y el Muelle de las Delicias.

Parque del Puerto y espacios libres junto al Guadalquivir

En el área del Mirador Batán, situada al sur, se proyecta un gran espacio libre denominado Parque del Puerto, con una superficie de 41.602 metros cuadrados, que se conectará con el futuro Parque del Guadaíra. En este ámbito se refuerza igualmente la relevancia paisajística del puente de Alfonso XIII, consolidando su condición de hito paisajístico.

Junto al Parque del Puerto, se contempla la creación de un nuevo espacio libre en el Muelle de Heliópolis, con 16.305 metros cuadrados de superficie, donde se prevé el desarrollo de otra actuación singular. La Junta contribuye así a una transformación estratégica que recupera la relación histórica de Sevilla con el Guadalquivir, dinamiza el frente portuario y refuerza la integración puerto-ciudad desde criterios de sostenibilidad.