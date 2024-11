¿Punto y final a una chapuza histórica en Sevilla?

La recuperación del antiguo espacio que ocupaba el Corral de las Herrerías es una de las grandes tareas pendientes de la ciudad. Se trata de una parcela, que forma parte del conjunto de la Casa de la Moneda, con unos valores patrimoniales que difícilmente se pueden encontrar en otros sitios. Cuenta con una fabulosa historia y está abrazo por el recinto amurallado de la ciudad, parte del cual conecta con la Torre de la Plata, la segunda en importancia de la cerca defensiva tras la albarrana Torre del Oro y un ejemplo de arquitectura islámica y mudéjar. Además, bajo este suelo que hoy ocupan los coches se cree que pudieron estar las atarazanas almohades. Todo ello convierte a la parcela en una de las más importantes de la ciudad patrimonialmente hablando. Pero a su vez, el antiguo Corral de las Herrerías es uno de los espacios más maltratados. Por ello, Adepa espera que el alcalde, José Luis Sanz, cumpla con lo anunciado y que el desarrollo del proyecto previsto arranque con celeridad.

El tramo de muralla que conecta con la torre almohade. / M. G.

“Esto es como el cuento de la buena pipa, pero esperamos que el Ayuntamiento cumpla con su compromiso y que el aparcamiento de la Torre de la Plata desaparezca el 31 de diciembre”, explica el presidente de Adepa, Joaquín Egea. La situación del antiguo Corral de las Herrerías y del complejo de la Casa de la Moneda ha ocupado los desvelos de esta asociación patrimonialista en los últimos años. Incluso llegaron a implicar al Icomos, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la Unesco, que pidió en 2022 que el aparcamiento se eliminara cuanto antes y reclamó que se le diera a la parcela un uso adecuado a su historia y valor patrimonial; o a la Academia de Bellas Artes, que mostró dos años antes su inquietud por la degradación de este espacio histórico junto a la Torre de la Plata.

A falta de un proyecto de recuperación adecuado, que empezó a impulsarse a finales de 2022, los patrimonialistas siempre ha exigido el fin de la concesión del espacio como aparcamiento en superficie para residentes. “Supone una contaminación de todo tipo a la Casa de la Moneda y a la Torre de la Plata en una zona de especial interés para la Unesco”, añade Joaquín Egea. Pero lo cierto es que la concesión del aparcamiento no ha hecho más que prorrogarse, en lugar de dejar el espacio desocupado y abierto para que la ciudadanía pueda admirar los lienzos de la muralla, la torre y los atractivos del lugar.

Varias prórrogas y un compromiso

Coches aparcados en el antiguo Corral de las Herrerías. / José Ángel García

La llegada al gobierno del popular José Luis Sanz se vio como una nueva oportunidad para acabar con este dislate. El Ayuntamiento prorrogó el 21 de julio de 2023 la concesión hasta el 31 de diciembre de ese año. Posteriormente, hubo un nuevo aplazamiento por otros seis meses. Y, finalmente, el alcalde anunció el pasado 21 de junio, durante la presentación del proyecto diseñado para este espacio, que se eliminará el uso de aparcamiento tras la finalización de la concesión el próximo 31 de diciembre.

En Adepa, sin embargo, no las tienen todas consigo, pero esperan que finalmente sea así: “Sabemos que hay una pretensión de que desaparezca. Hay dos ofertas presentadas al concurso de ideas, pero no se resuelve. Luego suponemos que habrá que exponerlo a información pública, después llevarlo a la Comisión de Patrimonio, que tarda entre seis y nueve meses en resolver... Entonces, ¿cuándo va a empezar la obra? ¿Hasta entonces no se va a quitar el aparcamiento? La cuestión nos preocupa ciertamente”, advierte Joaquín Egea.

El centro de interpretación del recinto amurallado de Sevilla

El complejo de la Torre de la Plata y el antiguo Corral de las Herrerías acogerá un centro de interpretación del recinto amurallado de Sevilla en un edificio de nueva planta ubicado en el complejo de la Casa de la Moneda. En este espacio se dará a conocer la información genérica del recinto islámico y, a su vez, servirá como antesala para recorrer las murallas. Este proyecto fue avanzado por este periódico el pasado 22 de junio.

Itinerario de la visita al recinto amurallado de Sevilla / Departamento de Infografía

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente sacó a licitación el pasado 1 de agosto el contrato de servicio para la elaboración de los estudios técnicos previos, anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, proyecto museográfico, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa de las obras y trabajos de museografía coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de obras correspondientes a la recuperación de la Torre de la Plata y su entorno. Unos días después, el 16, se ampliaba el plazo para presentar las ofertas. Este jueves se dará un nuevo paso hacia la licitación con la toma de conocimiento del informe técnico de fecha 24-10-24 de valoración de criterios sujetos a juicio de valor y si procede apertura del sobre nº 3.

Según el pliego, el plazo total de desarrollo y ejecución del proyecto es de 30 meses. Por tanto, Sevilla no recuperaría la Torre de la Plata y su entorno hasta mayo de 2027. En vísperas de las elecciones municipales.