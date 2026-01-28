Los puntos de Sevilla en los que se esperan las peores rachas de viento

Las fuertes rachas de viento registradas en Sevilla durante las últimas horas han llevado al Ayuntamiento a elevar el Plan Territorial de Emergencias a la Fase de Emergencia Local Local Nivel 1, que se corresponde con la existencia de un riesgo moderado. Solo en la jornada de este martes, el servicio de Emergencias de la Junta de Andalucía se han registrado casi 80 avisos, la mayoría por caídas de árboles. La entrada de la borrasca Kristin ha intensificado las rachas de viento, lo que ha dado lugar a nuevas incidencias en la ciudad durante la mañana de este miércoles.

Sobre las 9:40 horas se ha cortado al tráfico la calle San Jacinto en su acceso desde la Plaza San Martín de Porre por la caída de un árbol. Más tarde, la caída de otro árbol ha obligado a cortar el tráfico en ambos sentidos y el tránsito peatonal en la avenida Concejal Jiménez Becerril, una de las principales arterias de entrada y salida del centro y el barrio de la Macarena. Otro árbol se ha desplomado en el campus del Hospital Virgen del Rocío, que ha dejado herida a una mujer. Un árbol de grandes dimensiones también ha caído en Marqués de Pickman, si bien la rápida actuación de los Bomberos ha contribuido a restablecer el tráfico en ambas direcciones.

En paralelo, el Ayuntamiento mantiene cerrados todos los parques, las instalaciones deportivas y el cementerio, en un contexto en que Aemet ha activado el aviso naranja en la campiña y la sierra Sur de Sevilla. En estas comarcas se esperan rachas de componente oeste de hasta 90 km/h, que localmente podrían superar los 100 km/h. Mientras, la sierra Norte se encuentra en aviso amarillo, con rachas máximas de 70 km/h. En este sentido, ¿en qué municipios se esperan lo peor del temporal de viento?

La Sierra Sur, la más afectada por las fuertes rachas de viento

Estas son las horas y los municipios en que se esperan las rachas de viento más fuertes:

De 11:00 a 12:00 horas: Pruna (88 km/h) , El Saucejo (75 km/h) y Estepa (72 km/h)

, El Saucejo (75 km/h) y Estepa (72 km/h) De 12:00 a 13:00 horas: Pruna (71 km/h) , Estepa (69 km/h) y Pedrera (64km/h)

, Estepa (69 km/h) y Pedrera (64km/h) De 13:00 a 14:00 horas: Estepa (67 km/h) , Pedrera (66 km/h) y La Roda de Andalucía (61 km/h)

, Pedrera (66 km/h) y De 14:00 a 15:00 horas: Estepa (65 km/h), Pedrera (63 km/h) y Pruna (61 km/h)

y Pruna (61 km/h) De 15:00 a 16:00 horas: Estepa (62 km/h), Pedrera (61 km/h ) y Pruna (60 km/h)

De 16:00 a 17:00 horas: Estepa (64 km/h), Pruna (57 km/h) y El Saucejo (54 km/h)

De 17:00 a 18:00 horas: Estepa (59 km/h), El Saucejo (52 km/h) y Pruna (52 km/h)

De 18:00 a 19:00 horas: Estepa (54 km/h), El Saucejo (51 km/h) y Morón de la Frontera (51 km/h).

De 19:00 a 20:00 horas: Estepa (53 km/h), Pruna (49 km/h), Morón de la Frontera (49 km/h)

De 20:00 a 21:00 horas: Estepa (51 km/h), El Saucejo (47 km/h) y Morón de la Frontera (43 km/h)

De 21:00 a 22:00 horas: Estepa (46 km/h), Morón de la Frontera (41 km/h) y Pruna (38 km/h)

De 22:00 a 23:00 horas: Estepa (41 km/h), Pruna (37 km/h) y Morón de la Frontera (37 km/h)

De 23:00 a 00:00 horas: Pruna (57 km/h), Morón de la Frontera (45 km/h) y El Coronil (41 km/h)

Durante la jornada del viernes 29 de enero se mantiene el aviso amarillo en la Sierra Sur por rachas de hasta 70 km/h.