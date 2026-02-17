Quirónsalud Infanta Luisa lanza una 'Escuela de Padres' para prevenir problemas de salud mental en adolescentes

El Hospital Hospital Quirónsalud Infanta Luisa ha puesto en marcha en Sevilla una nueva Escuela de Padres de Adolescentes, una iniciativa orientada a reforzar la prevención y el acompañamiento en salud mental durante una etapa especialmente sensible del desarrollo. El programa estará coordinado por la responsable del Servicio de Psicología Clínica del centro, Raquel Calero, y se dirige a familias, docentes y profesionales del ámbito sociosanitario.

La propuesta nace ante el incremento de consultas relacionadas con trastornos emocionales en adolescentes detectado en la práctica clínica desde la pandemia. Según explica la especialista, el objetivo es ofrecer un espacio formativo y de reflexión que ayude a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y su entorno, fomentando la detección precoz y la intervención temprana ante problemas como la depresión, la ansiedad o las conductas violentas.

En los últimos años, además, se ha observado una transformación en la naturaleza de los problemas más frecuentes. Si bien el consumo de sustancias ha descendido —según la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes) 2025—, han aumentado las llamadas adicciones comportamentales, vinculadas al uso de internet, redes sociales, videojuegos, apuestas o pornografía. A ello se suma un dato preocupante: el suicidio es actualmente la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, solo por detrás del cáncer, de acuerdo con cifras de Aldeas Infantiles España.

La escuela pondrá el foco en comprender la adolescencia como una etapa de intensa reorganización cerebral, que influye de manera directa en la gestión emocional y la conducta. La impulsividad, la búsqueda de sensaciones nuevas o la elevada intensidad afectiva forman parte de este proceso evolutivo, que, como señala la Organización Mundial de la Salud, es especialmente vulnerable al estrés y la presión social.

En este contexto, el papel de la familia resulta clave. Desde el centro subrayan la necesidad de dotar a padres y educadores de herramientas prácticas que favorezcan la comunicación, la autoestima y la expresión emocional, así como la identificación de señales de alerta. Entre estas destacan la apatía persistente, el aislamiento social, los cambios bruscos de comportamiento, los trastornos del sueño o la alimentación y el deterioro del rendimiento escolar. Ante la dificultad para manejar estas situaciones en casa o en el aula, se recomienda solicitar apoyo profesional.

La Escuela de Padres se desarrollará en tres sesiones mensuales —24 de febrero, 24 de marzo y 28 de abril— con una duración de hora y media cada una, en el salón de actos del hospital, previa inscripción por correo electrónico. Durante los encuentros también se abordará el impacto de las redes sociales en la salud mental adolescente, un fenómeno vinculado al crecimiento de las adicciones sin sustancia. Según datos difundidos por Infocop, cerca de 5.000 personas iniciaron tratamiento en 2025 por este tipo de conductas en España, siendo la adicción al juego la más frecuente, seguida del uso problemático de internet y dispositivos electrónicos.

Con esta iniciativa, el hospital pretende reforzar la prevención desde el entorno más cercano al adolescente, promoviendo espacios seguros donde acompañar, escuchar y actuar antes de que los problemas se agraven.