Un mes esperando tratamiento de radioterapia en el Hospital Virgen del Rocío

Una mujer de 29 años, enferma de cáncer de cérvix, que ya pasó por quimio y cuya dolencia se ha hecho más agresiva, recibió hace un mes la noticia del médico de que tenía que recibir radioterapia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Su desesperación y la de los familiares y allegados ha sido pasar todo el mes de diciembre sin poder recibir tratamiento porque le dijeron que el servicio estaba cerrado, según han asegurado a este periódico personas allegadas a ella.

El servicio le dice a los pacientes "la agenda del médico está cerrada" cuando "en ese momento no se dan citas". El Hospital admite que no es una respuesta adecuada

Hasta esta semana de enero, una vez pasadas las fiestas, no le han dado cita en Oncología para ver al especialista y es ahora cuando le acaban de comunicar que la próxima semana empieza la radioterapia. "Un mes esperando tratamiento es mucho tiempo porque el bichito va avanzando. Esto es muy grave porque la espera en esta enfermedad vale oro y la dejadez de los médicos no se puede permitir. La joven sólo decía que se quiere morir y su madre no paraba de llorar", relata Manuela una allegada de la familia.

Desde el Hospital Virgen del Rocío se ha asegurado este miércoles que el servicio no se ha interrumpido en diciembre ni en navidades. "Los cinco aceleradores del servicio de radioterapia han estado funcionando sin parar durante el mes de diciembre y también en navidades. No ha estado ningún equipo cerrado", señala un portavoz del Virgen del Rocío.

Respecto a la noticia que tenía la familia de que el servicio estaba cerrado, estas fuentes del Hospital aseguran que es posible que esta interpretación de la afectada y la familia se deba a que el servicio le dice a los pacientes "la agenda del médico está cerrada" cuando "en ese momento no se dan citas", y recalcan que eso no significa que radioterapia no funcione. Con todo, el Hospital admite que no es una respuesta adecuada para el estado de ánimo y la ansiedad que tienen estos pacientes.

"La espera de varias semanas es normal"

Añade el Hospital que el tratamiento de radioterapia (tratamiento del cáncer que usa altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y reducir tumores) no es inmediato y requiere un "protocolo con mucho trabajo detrás de varias semanas" para prepararlo por lo que "no hay nada fuera de lo normal" en esta espera. "Desde que se indica el tratamiento hasta recibirlo pueden pasar varias semanas porque son profesionales físicos los que programan el tratamiento y la dosis necesaria según el tumor que tenga el paciente".

Desde el Hospital se recalca que el plazo de varias semanas es por la seguridad del paciente porque se trata de dar radiaciones electromagnéticas. "Esa espera es por la seguridad del paciente. Hay que esperar varias semanas para que el tratamiento pueda darse en las dosis y en el lugar justos. Lo habitual es que la preparación del tratamiento lleve varias semanas. No es un tratamiento inmediato como pasar por la farmacia del hospital y que te den una pastilla. En la privada es igual".