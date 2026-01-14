Rafael Martín Bohórquez asume la jefatura de Medicina Interna en Quirónsalud Sagrado Corazón

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha incorporado al doctor Rafael Martín Bohórquez como nuevo jefe del servicio de Medicina Interna. La designación, anunciada este 14 de enero, representa un impulso significativo para la atención a pacientes pluripatológicos y crónicos complejos, así como para el apoyo transversal que este servicio presta a otras especialidades del centro sanitario sevillano.

El doctor Martín Bohórquez es especialista en Medicina Interna con una dilatada trayectoria en el ámbito hospitalario. Su experiencia profesional abarca tanto la atención clínica al paciente complejo como la coordinación de equipos multidisciplinares. Durante su carrera ha desarrollado su labor asistencial en diversos centros sanitarios, donde ha participado activamente en proyectos de mejora de la calidad y optimización de procesos clínicos, además de contribuir a la formación de profesionales sanitarios.

La Medicina Interna constituye una especialidad clave dentro de los procesos asistenciales hospitalarios. Los internistas desempeñan un papel decisivo en el diagnóstico y tratamiento de patologías complejas, en la gestión de ingresos hospitalarios y en la continuidad asistencial. Actúan como eje coordinador entre diferentes especialidades y niveles asistenciales, lo que resulta fundamental para garantizar una atención eficiente, humanizada y centrada en las necesidades reales de los pacientes.