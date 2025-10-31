La caída de una rama de un árbol daña el muro trasero del recinto del Casino de la Exposición y el teatro Lope de Vega

Susto importante en la calle La Rábida, entre el Palacio de San Telmo y el recinto donde están el Casino de la Exposición y el Teatro Lope de Vega. Una rama de uno de los muchos árboles que hay en esa vía ha caído en la tarde de este viernes y ha causado "daños" en el muro que circunda precisamente uno de los edificios más emblemáticos de la Exposición Iberoamericana de 1929. Así lo ha explicado el Ayuntamiento de Sevilla a través de sus redes sociales.

Según la cuenta de Emergencias Sevilla, el suceso ha obligado a intervenir a la Policía Local y los Bomberos. En las fotografías difundidas, de hecho, se ve que han desaparecido varios metros tanto de la base del muro como del enrejado.

El suceso ha ocurrido junto a una parada de autobuses turísticos en la calle La Rábida. / Emergencias Sevilla

La buena noticia es que no ha habido daños personales. Esa zona no suele ser muy transitada por lo general, aunque el lugar del incidente también coincide con una parada regulada de autobuses turísticos. Por suerte para todos, en el momento de la caída no había ningún peatón por allí. En cualquier caso, la zona ha quedado balizada y precintada por las autoridades.