El rascacielos Torre Sevilla gana un inquilino

El rascacielos Torre Sevilla, propiedad de CaixaBank, ha dado la bienvenida a sus oficinas a una de las mayores empresas mineras centradas en el cobre de la Bolsa de Valores de Australia, Sandfire Resources. La oficina central de Sandfire se encuentra en Perth, en Australia Occidental, y las nuevas oficinas de la compañía australiana en Sevilla estarán en la planta 7 de este emblemático edificio hispalense.

Sandfire está comprometida con los más altos estándares de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. Genera además una contribución positiva y duradera en las comunidades en las que lleva a cabo su actividad y mantiene sólidas relaciones con la administración pública con competencias en el sector.

El Grupo australiano cuenta con operaciones en el sur de España. Así, es propietaria al 100% de Sandfire Matsa, con tres minas subterráneas en la provincia de Huelva: Aguas Teñidas y Magdalena en el municipio de Almonaster la Real, y Sotiel en la localidad de Calañas. Con una planta de procesamiento de más de 4,5 Mtpa situada al norte de la Faja Pirítica Ibérica, produce concentrados de cobre, zinc y plomo que se comercializan desde el puerto de Huelva.

Este nuevo espacio en Torre Sevilla permitirá acortar las distancias entre las instalaciones de MATSA, en plena Sierra y Ándevalo de Huelva, y la capital andaluza. Sandfire se convierte, además, en la primera empresa del sector minero que se instala en las oficinas de Torre Sevilla, repartidas entre sus 18 plantas, compartiendo espacio con empresas de primer nivel de otros ámbitos como el tecnológico, banca, abogacía, consultoría, telecomunicaciones y energía.

Una empresa australiana

Sustentada en su reciente estrenado propósito, We mine copper sustainably to energise the future, el crecimiento y el éxito inicial del grupo australiano se debieron al descubrimiento del yacimiento de cobre y oro de alta ley DeGrussa, situado a 900 km al noreste de Perth, en Australia Occidental. Sandfire puso en producción con éxito a DeGrussa en menos de tres años, consiguiendo nuevos récords de perforación, obtención de permisos, financiación, desarrollo y construcción de proyectos mineros en Australia. Actualmente, cuenta con operaciones en la Faja Pírita Ibérica en España (Sandfire Matsa) y en el Cinturón de Cobre del Kalahari en Botsuana (Mina de Cobre de Motheo).

Los valores, principios y experiencia de Sandfire en la minería del cobre y en las actividades de exploración han sido decisivos para su éxito hasta la fecha, y seguirán definiendo su trayectoria de crecimiento en el futuro.