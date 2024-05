Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Fundación del Toro de Lidia rechazan la eliminación del premio de Tauromaquia

Las reacciones a la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia no se han hecho esperar. La más llamativa ha llegado desde el propio ámbito político ya que el presidente de la comunidad de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado contactos inminentes con el sector taurino "para crear desde CLM unos Premios de Tauromaquia" tal y como ha explicado el propio barón socialista a través de su perfil oficial en la red social X precisando que los premios "tienen la ambición de ser coordinados o compartidos con otras autonomías, puesto que pretendemos que tenga alcance nacional e internacional".

Quiero anunciar que vamos a contactar con el sector taurino para crear desde CLM unos Premios de Tauromaquia. Estos premios tienen la ambición también de poder ser coordinados o compartidos con otras autonomías, puesto que pretendemos que tengan alcance nacional e internacional. — Emiliano García-Page (@garciapage) May 3, 2024

García-Page volvería a desmarcarse así de la línea más oficialista de su propio partido en un momento especialmente convulso, de auténtico cierre de filas, a raíz del periodo de reflexión de Pedro Sánchez que desembocó en su decisión de seguir al frente del gobierno.

La comunidad de Extremadura no le ha ido a la zaga anunciando la creación de otros galardones similares. Pero hay que precisar que el anuncio se ha producido desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural que, según otro mensaje aventado en la misma red social, "manifiesta su voluntad de asumir la convocatoria y concesión del Premio Nacional de Tauromaquia eliminado por el gobierno de la Nación".

Dicha consejería está detentada por la formación política VOX en el reparto de carteras que siguió a las elecciones autonómicas que dieron la presidencia de la comunidad a la popular María Guardiola. El actual consejero es Ignacio Higuero –un hombre estrechamente vinculado al universo de la caza y el campo- que sucedió a Camino Limia, que dimitió a los pocos meses de asumir el cargo.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura manifiesta su voluntad de asumir la convocatoria y concesión del Premio Nacional de Tauromaquia eliminado por el Gobierno de la Nación. pic.twitter.com/q4dkfVeqD6 — Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural (@MundoRural_EXT) May 3, 2024

Andalucía tiene sus propios premios

Conviene recordar que la comunidad autónoma de Andalucía ya había establecido sus propios premios taurinos que en su primera edición –entregada el pasado 9 de febrero en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla por el presidente Juanma Moreno- realzaron las figuras o trayectoria de los diestros Curro Romero y Morante de la Puebla, la ganadería de Miura, el filósofo Fernando Savater y la Facultad de Veterinaria de Córdoba.

Precisamente, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este viernes de "monumental error" y "espectáculo bochornoso" la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura, que ha argumentado su decisión en el hecho de que estos galardones deben ser "fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad", como el aumento de la preocupación por el bienestar animal.

Sanz ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que "dé la espalda a un pilar histórico de la cultura" española, así como a un "pilar económico muy importante del que viven muchísimas familias" tanto en el campo como en el turismo. "Los toros son cultura, turismo y economía", ha abundado el consejero. Para el titular de la Consejería de Presidencia, el Gobierno de Pedro Sánchez está "obsesionado con dividir" a los españoles, ahora con la tauromaquia. "Es lamentable el espectáculo bochornoso que está dando el Ministerio y este Gobierno, que va a pasar a la historia por muchas cosas pero, entre otras, por el Gobierno más antitaurino", ha remachado

La FTl asume la convocatoria del premio

La Fundación del Toro de Lidia, entidad vertebradora de los sectores taurinos presidida por el ganadero Victorino Martín, tampoco ha tardado en salir a la palestra anunciando que va a otorgar el Premio Nacional de Tauromaquia en 2024 y mientras dure la situación de excepcionalidad censora provocada por el ministro Ernest Urtasun.

Lo ha confirmado a través de un comunicado en el que afirma que el actual ministro de Cultura "desconoce casi todo sobre la cultura, especialmente uno de sus aspectos más importantes, que es que la cultura no depende de lo que opine un ministro, sino de lo que expresa un pueblo en libertad". La FTL argumenta que la tauromaquia "vive un extraordinario momento de gran vitalidad" añadiendo que "cada año se reabren plazas de toros que el afán inquisitorial de algunas opciones políticas cerraron en su día". En ese mismo sentido la Fundación apunta que "miles de jóvenes se acercan en libertad a los toros, desafiando los tristes intentos que ha habido por acabar con la cultura taurina".

"Un ministro de Cultura no puede ejercer sus competencias en función de sus preferencias personales, tiene la obligación de promover y fomentar todas las manifestaciones culturales, entre las que se encuentra la tauromaquia" añade el comunicado de la FTL argumentado que “"esulta irrelevante en la práctica que un ministro de Cultura que apenas estará unos pocos años quite unos premios que volverán tan pronto haya otro ministro que sea consciente de la necesidad de respetar toda la cultura de este país, la que sea de su gusto y la que no lo sea". "Porque la libertad de creación artística y de acceso a la cultura es independiente de las preferencias del poder político" remacha la misma nota de prensa.