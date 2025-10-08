Raúl López, el portavoz policial que rescató a varias personas del fuego: "Sabía hasta dónde podía llegar"

Raúl López es un agente destinado en el gabinete de Prensa y Protocolo de la Policía Nacional en Sevilla. Su cara es conocida porque es uno de los policías que informan habitualmente de la labor realizada por otros compañeros. Pero el 1 de mayo se convirtió en protagonista de una noticia, al rescatar a varias personas de un incendio en un bloque de pisos en Triana. Por esa intervención ha recibido este miércoles la cruz al mérito policial con distintivo blanco.

"Estaba libre de servicio, celebrando un cumpleaños familiar en un bar del barrio. Me percaté de que olía mucho a quemado. Miré para el lado derecho y vi que salía mucho humo de un edificio, de la quinta o sexta planta", contó el policía tras recibir la medalla. "Llamé al para que activaran a los bomberos, y busqué la entrada del edificio, que estaba abierta. Había bastante humo y bajaban personas. Desalojé las primeras plantas y, con la ayuda de gente que me echó una mano, dejé a las personas que salían a buen recaudo".

El agente pidió mantas y sábanas, mientras que en el bar le dieron botellas de agua para empapar estas prendas y colocárselas en la cara. "Si no hacía eso, era inviable que pudiera llegar hasta las plantas altas". Allí se encontró con otro policía, el comisario José Luis Valverde, actual jefe de la comisaría de Dos Hermanas, y se repartieron el trabajo. Valverde se quedó en la zona alta, ayudando a los vecinos de estas plantas a salir a la azotea, y López fue desalojando el resto del bloque hacia abajo, hacia la calle.

Acto del día de la Policía Nacional en Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

Cuando creía que había terminado el desalojo, preguntó a los vecinos si echaban en falta a alguien. Le dijeron que sí, que no veían a una mujer mayor que vivía en un quinto piso, en la planta donde se había declarado el incendio. "Volví a subir, ya muy cansado, puse a la mujer a buen recaudo en la terraza, que era completamente abierta. Ya llegaron los bomberos y se hicieron cargo. Sólo hubo una persona que tuvieron que atender por inhalación de humo. Todo salió bien, gracias a Dios".

Es poco habitual que un policía que está en un puesto administrativo pueda recibir una condecoración por un hecho concreto. "Para mí ha sido un orgullo. Tengo cursos de especialización de bomberos, sabía lo que tenía que hacer y hasta donde podía llegar. Es una satisfacción personal grande que se reconozca esta intervención. Esta es una más, hay compañeros que hacen todo tipo de intervenciones y no son reconocidas después. Es mi trabajo, lo hice y lo volvería a hacer", concluyó López.

Raúl López recibió una de las 112 cruces al mérito policial entregadas este miércoles en Sevilla. Dos de ellas fueron con distintivo rojo a miembros del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), por sendas intervenciones en las que fueron recibidos a tiros. Por la propia reserva que deben guardar los agentes de estos grupos, no fue posible entrevistar a los condecorados.

Quien sí habló fue Óscar, un agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que recibió la cruz por su trayectoria. Lleva casi veinte años en esta unidad, que este año ha tenido bastante trabajo en Sevilla, con eventos multitudinarios o de gran renombre internacional, como la cumbre de la ONU. "Hemos hecho muchos actos, muchos eventos. Aquí en Sevilla hemos tenido mucho trabajo", apuntó este agente, que ha participado en los últimos años en los dispositivos de las finales de la Copa del Rey de fútbol disputadas en la capital andaluza.

María José Espigares es una agente de la Unidad de Caballería condecorada también por su trayectoria profesional, "por el quehacer diario y los destinos" que ha ocupado. "Estoy muy contenta, estoy en una unidad muy vistosa y que hace un gran trabajo policial. Son servicios iguales que el resto, pero formamos un equipo con el caballo y tenemos un vínculo especial con el animal".