Reanudada la navegación hasta el puerto de Sevilla tras las intensas lluvias

La navegación marítima hasta el Puerto de Sevilla, que tuvo que suspenderse por las intensas lluvias registradas en los últimos días, se ha reanudado desde este domingo se ha restablecido el acceso al puerto de los buques que permanecían fondeados a causa de las adversas condiciones meteorológicas.

A las 14:00 horas de este lunes ocho buques han pasado por la esclusa Puerta de Mar, cuatro de salida y otros cuatro de entrada y, entre ellos, se encuentran mercantes habituales del Puerto de Sevilla y las líneas marítimas regulares que conectan Sevilla con las Islas Canarias.

Las condiciones por fuertes vientos y oleaje en la desembocadura del Guadalquivir, así como por corrientes intensas derivadas de los desembalses que dificultan la navegación, obligaron a suspender el servicio de barqueo y a restringir de forma temporal el tráfico marítimo, ha informado en un comunicado.

La Autoridad Portuaria de Sevilla agradece la colaboración y el esfuerzo de la Corporación de Prácticos y de Capitanía Marítima, cuya coordinación ha sido clave para garantizar la seguridad y la progresiva reanudación del acceso marítimo del resto de buques fondeados en la desembocadura del río