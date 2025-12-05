Un referente de la opinión patrimonial en Sevilla

Un referente de la opinión patrimonial de la ciudad. Así ha definido este jueves Adepa a Carlos Colón, articulista y miembro del consejo editorial de Diario de Sevilla, quien ha recibido uno de los premios que cada año entrega la asociación conservacionista. En esta edición también se han entregado a la sociedad ecologista Alwadi-Ira, al productor cinematográfico Juan Lebrón, al historiador del Arte Juan Luis Ravé y a la Papelería Ferrer.

Adepa, en la concesión de este reconocimiento a Carlos Colón, ha recordado que es “un periodista por todos conocido, académico en Sevilla y Madrid, vinculado a lo que es la religiosidad y la cultura sevillana, además de especialista en cine (curiosamente coincide su premio con el de Juan Lebrón)”. “Su presencia diaria en ‘Diario de Sevilla’, del Grupo Joly, es una referencia indiscutible en la formación de la opinión patrimonial, cultural y religiosa de la ciudad de Sevilla”, ha afirmado el presidente de la asociación, Joaquín Egea, en la ceremonia celebrada en la Casa de Pilatos.

Con estos galardones, Adepa reconoce la labor realizada por personas e instituciones en pro del patrimonio arquitectónico, paisajístico y cultural de Sevilla y de diversos municipios de la provincia. Así es el caso de Alwadi-Ira, de la que ha subrayado “su labor en la conservación y recuperación de los Molinos del río Guadaíra”.

Respecto a Juan Lebrón, la entidad ha destacado “su enorme esfuerzo en la difusión de la riqueza patrimonial y artística de Andalucía, a través de producciones cinematográficas y audiovisuales de tanto valor y conocimiento popular como las de Andalucía Monumental, Sevillanas (en colaboración con Carlos Saura) o Semana Santa, con Gutiérrez Aragón, entre otras producciones”.

Los premiados por Adepa y los participantes en el acto celebrado en la Casa de Pilatos. / Juan Carlos Vázquez

Arte y comercio tradicional

Otro de los premiados en la gala ha sido el historiador del Arte Juan Luis Ravé, escritor de diversas obras, entre las que destaca su estudio sobre la Iglesia de San Luis de los Franceses. Adepa ha recordado que en este edificio, con el patrocinio de la Diputación, se han reunido gracias su trabajo los fondos artísticos procedentes de los hospitales desaparecidos de Sevilla, que permanecían almacenados en la administración provincial “en precaria situación, con el desconocimiento de buena parte de los sevillanos”.

La Papelería Ferrer también ha sido premiada. “En una Sevilla en la que está desapareciendo el comercio tradicional por la turistificación de su casco histórico, Papelería Ferrer es una isla cultural en la calle Sierpes, centro comercial y cultural de la ciudad en sus últimos dos siglos”, ha ensalzado Egea.

"La pérdida de identidad"

El presidente de Adepa ha incidido en que pronto esta asociación cumplirá 30 años. Ha calificado de “muy interesante” el momento que vive la ciudad, ya que, “como nunca se está invirtiendo en la recuperación del patrimonio, público y privado, como muestran las obras en la Casa del Pumarejo, el Convento de Santa Clara o la Casa de Cernuda o en edificios religiosos como el Convento Madre de Dios o la Capilla de San José”.

Ha señalado que Adepa ha pasado a formar parte de la Comisión Local de Patrimonio, lo que le permite conocer de primera mano el incumplimiento de la legislación patrimonial y las sentencias del Supremo. “Ello es acicate para seguir luchando contra el desprecio al patrimonio, que se une a otro mal terrible: la invasión turística que está provocando la despoblación, el cierre de comercios tradicionales y la pérdida de identidad”, ha alertado Egea.