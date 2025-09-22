La reforma de la mediana de Torneo supone la tala de 126 árboles en estado "decrépito"

Este lunes se ha iniciado la tala de los 141 árboles de la mediana, de la especie aligustre japonés.

Varios operarios con sierras eléctricas están talando casi todos los árboles de la avenida Torneo este lunes desde primera hora, a excepción de 15 que se trasplantarán a la zona de Hispano Aviación. Así pues, la reforma integral de la mediana de la avenida Torneo implica la desaparición de 126 de los 141 árboles de la especie aligustre japonés, que se sustituirán por otros 154 de especies muy diferentes y más adecuadas: árboles de Júpiter, cicas y palmeras reinas, además de un tapiz vegetal de Lippia nodiflora.

Para realizar estos trabajos se ha cortado al tráfico un carril por sentido y así permanecerá la avenida durante cinco meses.

A preguntas de este periódico, Parques y Jardines ha aclarado que se van a retirar estos árboles al hallarse "en muy malas condiciones", ya que "la mayoría están decrépitos". Solo 15 de ellos se van a trasplantar.

Otra vista de los trabajos de tala de árboles en Torneo / Juan Carlos Muñoz

El área que dirige Evelia Rincón explica que "a lo largo de los años han sufrido podas severas", lo que sumado al "impacto del tráfico" en estas especies ha provocado su mal estado actual. "No aportaban desde hace años beneficios ecosistémicos", añade Parques.

"Estos árboles fueron plantados en los años noventa del siglo pasado en una mediana muy estrecha, sin considerar que se trataba de especies poco compatibles con el tráfico rodado. Muchos de ellos quedaron mal implantados, con raíces débiles y con poco más que el cepellón original del vivero como único punto de anclaje. El terreno, además, está agotado y compactado, sin capacidad de regenerarse, lo que ha limitado de forma importante su desarrollo", precisa Parques.

Las obras en la mediana de Torneo obligan a cortar un carril por sentido durante cinco meses / Juan Carlos Muñoz

Las obras en la mediana también implicarán la instalación de un sistema de riego por goteo enterrado y automatizado, diseñado para optimizar el consumo de agua y garantizar la supervivencia de las plantaciones incluso en periodos de altas temperaturas.

En los primeros dos meses de obras de la reforma de la mediana de Torneo se retirará la tierra que está muy compactada, que tiene castañuelas y se encuentra en una situación bastante mala, lo que ha provocado que no haya un buen desarrollo" de los árboles. En octubre se plantarán las palmeras y a finales de octubre o primeros de noviembre se plantarán los árboles jupiter.