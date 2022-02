Los regantes y la Confederación debaten sobre la sequía y su solución

El sector del abastecimiento y recepción de agua debatió este jueves sobre la sequía y el objetivo de reducir tensiones entre el regadío y el abastecimiento en una jornada organizada por la Asociación de Empresarios del Sur de España (CESUR) en la Fundación Cajasol de la Plaza San Francisco.

La modernización del regadío en marcha y el uso racional del agua son algunas soluciones

En la mesa dedicada a la búsqueda de consenso y soluciones, se destacó que todos los agentes están a diario en constante diálogo y búsqueda de consenso en la comisión permanente de sequía. Pero la opinión de los regantes no es la misma que la de la administración por más que todas las partes han consensuado el nuevo Plan Hidrológico 2022-2027.

Sin ir más lejos, los regantes andaluces, a través de José Manuel Cepeda, presidente de Feragua, reclamaron la construcción de más embalses (“más infraestructuras de regulación”, afirmó) y la necesidad de reducir al 50% los caudales ecológicos actuales de los cauces por considerar que este sería el nivel más “racional” ante la situación actual de grave escasez de agua y “porque es más necesario el regadío y el abastecimiento”. Sobre los caudales ecológicos del Pintado respecto a los de Melonares también se quejó en la primera mesa Pedro Parias, secretario general de Feragua.

A la petición de Feragua, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, respondió que la solución para afrontar la sequía actual no pasa por la construcción de nuevos embalses ni por la reducción del caudal ecológico, sino por la modernización del regadío y por el uso racional del agua, como se está haciendo. El dirigente del organismo estatal que gestiona la cuenca argumentó que “si hoy hubiese una presa más, no tendríamos una situación de más holgura en sequía porque, si no llueve, no hay agua con que llenar ese embalse, luego las infraestructuras no son la solución”, recalcó.

Sobre los caudales ecológicos, Páez explicó que la opción legal de reducirlos ante una situación de “sequía persistente” no se da aún en la cuenca. “Ahora estamos en emergencia por escasez. No tenemos agua suficiente, pero la sequía prolongada que permite intervenir en los caudales ecológicos aún no ha llegado”, remarcó. Y defendió la importancia de mantener los caudales ecológicos de los cauces que marca la ley. “Los caudales ecológicos están reglados y son muy necesarios para mantener la calidad del agua y la salud de las personas. No se puede sacar más agua de la estipulada”, dijo.

En la misma línea, Jaime Palop, consejero delegado de Emasesa, precisó en la primera mesa de debate sobre regadío y abastecimiento que la regulación del “caudal ecológico viene por ley y no se puede reducir”.

Sobre la modernización del regadío, el presidente de la Confederación señaló que “el 80% del regadío en el Guadalquivir se está modernizando y queremos que sea el 100%”, remarcó recordando que ese objetivo ya está incluido en el nuevo Plan Hidrológico 2022- 2027, que ha pasado el trámite de exposición pública.

El presidente de la CHG concluyó que la solución para afrontar la situación actual es lo que se está haciendo en la comisión de sequía: anticiparse para articular medidas a corto y a largo plazo. “Las administraciones estamos trabajando continuamente en coordinación para alcanzar el consenso y buscar soluciones. Hay que anticiparse y colaborar entre todos los agentes necesarios sin perder de vista que también es necesario gestionar la salud de los ecosistemas porque son los que garantizan la calidad del agua”, dijo.

“Es necesario gestionar y coordinar la sequía cuando aún no tenemos ese problema” y, de hecho, “el plan de gestión de la sequía es el que estamos aplicando, si bien hay cuestiones en las que todos tendremos que ceder ante recursos escasos”, afirmó el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez.

En los próximos seis años se van a invertir, según indicó Páez, 3.272 millones de euros en la demarcación del Guadalquivir en nuevas infraestructuras que vendrán a paliar muchas de las necesidades actuales. Además, el Plan de transformación digital (PERTE) prevé destinar 500 millones a la digitalización de las redes de abastecimiento de agua, lo que podría suponer un ahorro del 20 por ciento de los recursos.

Pedro Rodríguez, director de Aljarafesa y presidente de ASA, señaló respecto a los caudales ecológicos y otras cuestiones que la política de aguas la marca Europa. Rodríguez defendió el consenso. “La sequía es un problema común y por tanto la solución solo puede ser conjunta, multinivel, multilateral, multisectorial, sin lugar a conflictos ni confrontaciones. Nuestra máxima debe ser un compromiso de todos ante una preocupación común”. Y se quejó de la escasa inversión para mantener las infraestructuras Aseguró que actualmente “no se invierte ni la mitad de lo necesario para la conservación de las infraestructuras”.