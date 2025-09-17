Rescatan el cadáver de una mujer del río Guadalquivir a la altura de Camas

Los Bomberos han rescatado del río Guadalquivir el cadáver de una mujer, que está todavía pendiente de identificación. El cuerpo estaba flotando en mitad del río, a la altura del puente de la Señorita, que une Sevilla y Camas. Aparentemente se trata de una mujer de entre 50 y 60 años. La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre esta muerte y trabaja ya en tratar de averiguar quién es esta persona.

Varias personas alertaron al servicio de emergencias 112 del hallazgo del cadáver, sobre las ocho menos diez de la tarde. El 112 activó a los Bomberos, los servicios sanitarios del 061, la Policía Local y la Policía Nacional. Los Bomberos rescataron el cuerpo con una embarcación y lo trasladaron a la orilla de Camas, donde fue examinado por los forenses y después trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla. En estas dependencias se le practicará la autopsia en las próximas horas.

Es la segunda persona que muere este miércoles en el entorno del río Guadalquivir, después de que un hombre falleciera en el paseo Juan Carlos I durante la mañana. Se trata de una persona sin hogar con varias enfermedades crónicas, cuyo cadáver no presentaba signos de violencia.