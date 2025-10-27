La residencia para mayores de Montequinto que se quedó en los planos

Año 2022. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, presentó el proyecto del Campus Intergeneracional de Cuidados Montequinto, en Dos Hermanas. Un complejo puntero con, según indicó el mandatario, "una atención social de vanguardia e innovadora en los cuidados de larga duración a los mayores y personas con discapacidad de la comunidad autónoma". 400 plazas. Una inversión de 32,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses. Todo buenas noticias en plena campaña electoral. Sin embargo, tres años después, el solar en el que se iba a levantar sigue vacío. Ante ello, la plataforma Jubilados y Vecinos de Montequinto ha iniciado una campaña de recogida de firmas con el objetivo de exigir la ejecución inmediata de esta residencia de mayores.

"En Montequinto sólo tenemos una", denuncia Rafael Pradas, portavoz del grupo que está recogiendo firmas, a este periódico. A su juicio, este barrio de Dos Hermanas -de casi 37.000 habitantes- no tiene las infraestructuras suficientes para la población de la tercera edad. Por este motivo, llevarán el resultado de esta recogida de apoyos al Pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas para que lo trasladen a la Junta de Andalucía. El fin último es ver materializada una obra que no ha dado comienzo todavía.

El solar está ubicado entre la calle Fernando de Magallanes y el Canal del Bajo Guadalquivir, justo al lado del Eucaliptal de Condequinto, un enorme punto verde de esta zona. En su momento, cuando se presentó el proyecto se hizo hincapié en que el Campus Intergeneracional de Montequinto tendría una superficie de 31.490 metros cuadrados. Las instalaciones darían cabida a "recursos asistenciales de última generación para personas mayores y con discapacidad como residencias especializadas, viviendas colaborativas, centros de día y espacios de carácter más público como centro deportivo y centro cívico". Al menos, así lo indica la memoria del proyecto realizada por el estudio sevillano DN arquitectura.

También lo indicó Juanma Moreno durante su presentación. Servicios asistenciales con 50 plazas de centro de día, un centro de participación activa para mayores con 100 plazas y guardería con 30. Además del centro cívico y de los espacios deportivos adaptados, el campus estaría completado con áreas recreativas, huertos, jardines y espacios libres.

‘Render’ del l Campus Intergeneracional de Montequinto. / dn arquitectura

Una proyecto que, en palabras del presidente de la Junta, marcaría "un antes y un después en el modelo de atención social que presta actualmente la Administración andaluza, y que sin duda será un referente en España y Europa". "Todos somos conscientes de la angustia y la preocupación permanente de los padres con hijos con discapacidad al hacerse ellos mayores. Aquí podrán convivir con ellos, con todos los servicios y los acompañamientos necesarios para que tengan la máxima autonomía", recalcó Moreno en 2022. Una macroresidencia que estaría adaptada a las necesidades medioambientales garantizando su sostenibilidad y eficiencia energética.

Planes que se han quedado guardados en el cajón del olvido. Como muchas promesas electorales. Sin embargo, la iniciativa de Jubilados y Vecinos de Montequinto -uno de los núcleos poblacionales más importantes de Dos Hermanas- se niega a que el proyecto no se haga realidad.

Este periódico ha escrito a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, sin embargo no ha obtenido ninguna respuesta.