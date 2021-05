Una revolución quirúrgica con sello sevillano

El neurocirujano Pablo Clavel, director del Instituto Pablo Clavel con sedes en Barcelona y Madrid, nació en Sevilla un poco "por casualidad", pero se siente muy unido a la ciudad, donde no descarta la posibilidad de abrir una nueva consulta. De estirpe de médicos, su padre es neurocirujano, y su abuelo y bisabuelo también dedicaron su vida a la medicina, llegó al mundo cuando sus progenitores ejercían como médico y enfermera en el Hospital Virgen del Rocío.

Cincuenta y dos años después, el doctor Clavel se ha convertido en referente mundial en cirugía no invasiva de la columna vertebral y el primer cirujano de España en operar la columna por el abdomen mediante la técnica ADR (siglas en inglés de Artificial Disc Replacement) que consiste en sustituir un disco vertebral dañado, por otro artificial que imita el movimiento de un disco sano y además previene el desgaste de los discos adyacentes. A día de hoy es considerada la cirugía más efectiva para acabar con el dolor de espalda que produce el desgaste de los discos vertebrales sin afectar a la movilidad del paciente.

Para el doctor, realizar una cirugía de columna accediendo por el abdomen en vez de por la espalda, como se hace tradicionalmente, "tiene menos riesgos y los resultados son más satisfactorios". Para llegar a los discos no hace falta sortear nervios ni músculos lo que hace que el postoperatorio sea menos doloroso y se reduzca de seis a dos meses. De este modo el paciente puede retomar todas las actividades que realizaba antes de la operación, incluidas las deportivas.

"Esta técnica permite a la articulación seguir en movimiento algo muy diferente al resultado que obtenemos con la artrodesis, que es la técnica tradicional. Trabajar con nervios y músculos en medio es complicado porque puedes acabar ocasionando lesiones nerviosas o daño muscular. En cambio, cuando intervienes por la parte delantera esos riesgos desaparecen. Sólo hay que sortear los intestinos y las arterias y venas que van a las piernas, aunque el acceso es más directo y con menos riesgo", aclara el neurocirujano que apunta que, para el paciente, "supone una recuperación más rápida, puesto que no hay que abrir la musculatura de la espalada y se evitan nervios".

"Los pacientes sólo suelen estar ingresados dos o tres días en el hospital y vuelven a hacer una vida normal en unas cinco semanas. Además, contamos entre ellos a un gran número de personas que han retomado una actividad deportiva, algo que no hemos observado con otras técnicas de cirugía de columna", subraya.

Tanto la cirugía del abordaje anterior para acceder a la columna vertebral como la ADR son técnicas relativamente nuevas. Por ello son muy pocos los cirujanos que las realizan en todo el mundo, dada la alta especialización que requieren y la tecnología de última generación a emplear en las operaciones quirúrgicas que se necesitan tales como material sofisticado que posibilita colocar con precisión milimétrica los implantes de columna y supervisar en todo momento el estado de la cirugía.

"Se necesita un conocimiento amplio de la patología degenerativa de columna para realizar la indicación apropiada, que es lo más importante en este tipo de cirugía y en la cirugía de columna en general. Además hace falta contar con una excelente calidad de los medios diagnósticos habituales como el TAC y la resonancia magnética. Para ellos, es muy importante contar con un escanner EOS que permita una visión global de la columna, de su forma, ángulos y curvas. Finalmente, hay que conocer con exactitud los materiales, la mecánica y el funcionamiento de las prótesis que vamos a implantar. Con la experiencia hemos visto que no todas las prótesis son apropiadas para cualquier paciente", subraya el doctor.

En los últimos cinco años, el Instituto Clavel ha practicado cerca de 2.000 cirugías mediante la técnica ADR, lo que lo convierte en el equipo médico que más cirugías de este tipo ha realizado y realiza en España. Esta especialización hace que muchos pacientes de todas las provincias y de muchos países acudan a sus centros para operarse.

Tras iniciar su andadura como profesional, el doctor Clavel ha trabajado tanto en hospitales públicos como privados hasta que en 2011 decidió crear el Instituto Clavel. "Sentí la necesidad de llevar a cabo un proyecto profesional de alta calidad en neurocirugía y cirugía de columna, que proporcionase la mejor atención posible a mis pacientes basándonos en técnicas quirúrgicas novedosas y mínimamente invasivas y contando con la última tecnología", detalla el sanitario, que abrió su primer centro en lo que hoy es el Hospital Quironsalud de Barcelona y ya en 2019 amplió su cobertura hasta Madrid, en el Hospital Universitario San Francisco de Asís.

"Diez años después, me siento muy orgulloso del camino recorrido. Creo que podemos decir que nuestro equipo está considerado como uno de los líderes en cirugía de columna y neurocirugía en España y resto del mundo. Es por ello que no descartamos la posibilidad de abrir una consulta en otras ciudades españolas y sobre todo en aquellas con las que me siento especialmente vinculado como es Sevilla. Seguramente buscaríamos asociarnos con especialistas que físicamente ya estén trabajando en la ciudad", señala.

El doctor es, además, el artífice de la Fundación Clavel para acercar la neurocirugía allí donde su implantación se necesita de manera urgente. Es así como se ha llegado a crear una unidad de neurocirugía en el hospital público de Adama, en la región de Oromía en Etiopía. "Creé la Fundación por una cuestión humanitaria para acercar la medicina y la formación a una población desatendida y vulnerable. Hay que pensar que antes de que llegásemos no existía atención en neurocirugía y los pacientes sencillamente fallecían. Sin dejar de ir a Etiopía, estamos mirando al norte de Mozambique y al norte de Kenia, en Maralal", destaca el neurocirujano sevillano.