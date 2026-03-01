Reyes Gallegos: "Necesitamos más ojos femeninos y feministas en el diseño y la planificación de las ciudades"

Arquitecta, urbanista y profesora, Reyes Gallegos ha dado el salto al cine con Ellas en la ciudad, un largometraje documental que puede verse en Movistar Plus+ y que ha sido reconocido en los Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía 2026 como Mejor Largometraje Documental. La película, con seis nominaciones en total, también fue candidata al Premio Feroz Arrebato de no ficción y ha recibido el galardón "Mujeres que reinventan el mundo". En esta entrevista para Diario de Sevilla, reflexiona sobre urbanismo con perspectiva de género, memoria vecinal y el papel de las mujeres en la construcción real de la ciudad.

Pregunta.Muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en una de las localizaciones del documental Ellas en la ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?

Respuesta.Muchas gracias a vosotros. Estoy muy bien, muy contenta por todo el recorrido que ha tenido el documental. Se ha visto muchísimo, ha viajado por muchas ciudades de España y me he encontrado con colectivos, asociaciones y grupos de mujeres —jóvenes y mayores— que se han sentido identificadas. He recibido respuestas muy bonitas.

P.Eres arquitecta y urbanista, y ahora directora de cine. ¿Cómo se produce esa transición?

R.Siempre he pensado que el urbanismo y la arquitectura necesitan otros canales de comunicación para llegar a la gente y explicar lo importante que es el lugar donde vivimos y las decisiones que se toman sobre él. Llegué al documental a través de la fotografía. Haciendo trabajo de campo en estos barrios, empecé a retratar a esta generación de mujeres. Esas imágenes se expusieron en centros cívicos y otros espacios, y al conocerlas más profundamente, cuando empezaron a contarme historias que no estaban en el relato oficial de la ciudad, vi claro que había que hacer una película para escucharlas.

Cartel de Ellas en la ciudad, el documental de Reyes Gallegos sobre las mujeres que transformaron los barrios de Sevilla / Movistar Plus

P.¿Dónde estamos y por qué es un lugar clave en el documental?

R.Estamos en el barrio de El Cerezo. Como se oye, hay mucho tráfico y contaminación acústica. Este parque aparece en el Plan General como espacio verde, pero la realidad es un mar de coches. Es curioso porque muchas calles tienen nombres de playas, pero lo que vemos es asfalto. En el documental hay una secuencia de dos mujeres cruzando estas avenidas sobredimensionadas sin pasos de peatones, con carritos de la compra o de sus nietos. Esa imagen resume mucho.

P.¿El urbanismo de estos barrios estuvo pensado para quienes los habitan?

R.Se diseñaron para alojar rápidamente a mucha población, gran parte procedente del campo o de casas de vecinos. Se priorizó que el hombre llegara pronto a la fábrica: grandes viales, bloques repetidos. Apenas hay árboles, bancos o espacios para la vida cotidiana. Muchos pisos ni siquiera tienen lugar para tender la ropa. Es un urbanismo que no pensó en los cuidados, en la infancia o en la socialización.

P.¿Crees que los nuevos desarrollos urbanos han incorporado ya esa perspectiva?

R.Por desgracia, no del todo. Sigue pesando el capital y la rapidez en la promoción. Una de mis inquietudes con la película era preguntarnos qué ciudad queremos ahora. Soy profesora en la Escuela de Arquitectura, en Urbanismo, y me preocupaba que se siguiera reproduciendo ese modelo desarrollista que aún arrastramos.

P.Las protagonistas son cinco mujeres que representan a muchas más. ¿Qué descubriste al conocerlas?

R.Sabía que habían sido el sostén cotidiano de los barrios, que habían creado identidad y arraigo. Pero desconocía hasta qué punto lideraron luchas vecinales: cortes de carretera, encierros, marchas al Ayuntamiento. Cuando supe eso entendí que esta historia tenía que contarse. No está en los libros.

P.Ellas hablan de un feminismo práctico. ¿Es más transformador que el teórico?

R.La teoría es necesaria, pero la práctica es imprescindible. Ellas actuaron por necesidad, muchas sin organización previa. Se unieron para transformar su entorno. Ese activismo cotidiano es profundamente político.

P.¿Cómo es ser arquitecta en un sector históricamente masculino?

R.En la Escuela hay más alumnas que alumnos y con excelentes resultados. Pero al ejercer, sobre todo en urbanismo y en espacios de decisión vinculados a la política, el techo de cristal sigue ahí. Hablar de ciudades inclusivas o de perspectiva de género no siempre es fácil.

El feminismo teórico es necesario, pero el práctico es imprescindible

P.¿Y en el cine?

R.En el audiovisual existen redes como Academia de Cine de Andalucía o asociaciones profesionales que trabajan las cuotas y la presencia femenina. Ellas en la ciudad fue reconocida en los Premios Carmen 2026 como Mejor Largometraje Documental, con seis nominaciones en total, incluidas categorías técnicas. También estuvo nominada al Premios Feroz 2026 en la categoría Arrebato de no ficción y recibió el premio “Mujeres que reinventan el mundo”. Además, tuvo una destacada acogida en el Festival de Málaga. Ese respaldo ayuda mucho.

P.Como sevillana, ¿cómo te inspira esta ciudad?

R.Nací en Triana, crecí entre Nervión y Los Pajaritos y ahora vivo aquí. Me inspiran los barrios, la periferia, porque ahí encuentro la verdad de lo que significa una ciudad: la vecindad, el pequeño comercio, la identidad compartida. Los centros históricos están cada vez más gentrificados y desdibujados.

P.Para terminar, ¿qué mensaje quieres lanzar?

R.Que necesitamos más arquitectas ejerciendo y más mujeres en los espacios donde se decide cómo serán nuestras ciudades. Necesitamos más ojos femeninos y feministas en el diseño y la planificación urbana.