Roba un taxi con un mataleón y lo quema después en Los Pajaritos

Un hombre robó el pasado fin de semana un taxi en Sevilla. Lo hizo practicando la peligrosa maniobra del mataleón al taxista, que resultó herido durante el robo. Después, el vehículo apareció quemado en la zona Los Pajaritos. La Policía Nacional investiga los hechos y ha detenido a una persona por su presunta participación en este robo.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando una persona se subió a un taxi en la avenida de Andalucía, en las inmediaciones del centro comercial Los Arcos. Pidió al taxista que lo llevara a una zona próxima a la Hacienda de San Antonio, a las afueras de la ciudad. Una vez allí, atacó al conductor desde atrás y le hizo la llave del mataleón, una peligrosa técnica de inmovilización que consiste en bloquear el cuello del oponente con los brazos, presionando hasta dejarlo sin respiración.

Es una maniobra muy arriesgada y puede llegar a causar la muerte de la víctima si el bloqueo del cuello se mantiene durante unos minutos. Tras perpetrar el robo, el delincuente se marchó con el vehículo, que apareció quemado poco después en el barrio de Los Pajaritos. El taxi quemado era un coche del modelo Dacia Loggy. No ha trascendido la cantidad de dinero que el delincuente sustrajo al taxista.

Este robo ha provocado cierta alarma entre el colectivo de taxistas de Sevilla. Precisamente ayer informó la Policía de la detención de un individuo que cometió un robo con violencia mediante el método del mataleón. Este delito se cometió la madrugada del 6 de septiembre en San Luis, donde la víctima fue abordada por la espalda y el ladrón le quitó sus pertenencias. El agredido sufrió la fractura de una costilla, entre otras lesiones.