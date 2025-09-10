El rótulo gigante de Ybarra ya luce en la Glorieta de las Cigarreras

Ybarra ha desembarcado en el barrio de Los Remedios. Un rótulo gigante con las letras de la empresa de alimentación sevillana se puede ver ya en la azotea del número 1 de la Glorieta de las Cigarreras.

La empresa se suma de este modo a otras compañías que ya llevan añosy décadas publicitándose en esta fachada del río. Concretamentem en los edificios de la Plaza de Cuba se pueden ver los letreros de Diario de Sevilla, Cruzcampo o Antea.

Ybarra es la primera empresa que da el salto a la Glorieta de las Cigarreras. La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento aprobó a finales del pasado mes de mayo esta estratégica instalación.

El cartel del Ybarra desde el Paseo de las Delicias. / José Ángel García

El rótulo de Ybarra se puede ver desde el Paseo de las Delicias y la Palmare y será un reclamo importante por si cercanía al real de la Feria de Abril durante su celebración.

El Grupo Ybarra Alimentación tiene una plantilla de 262 personas y registró en 2023 un volumen de negocio de 278,5 millones, unos beneficios de 1,3 millones de euros y un Ebitda de 10,5 millones (el 3,8 % de las ventas), según Insight View, de Iberinform, y el informe de gestión de la compañía. Dentro de las empresas del grupo están Packalia, Aceites Ybarra, Oleo Masia, La Hacienda de Ybarra, Doctor Salas y Agroaolimentaria Musa. Esta empresa 100% familiar envasa el 20% del aceite que se consume en España. Además, Ybarra fue pionera en 1965 en la elaboración de mayonesas y salsas, y lidera el mercado de vinagres, en el que está presente desde hace más de 40 años.