Culmina la restauración de las emblemáticas Atarazanas de Sevilla

Sevilla está más cerca de reencontrarse con uno de sus principales monumentos. Grupo Avintia ha anunciado la finalización de las obras de restauración de las Reales Atarazanas, un proyecto que ha supuesto una inversión de 18 millones de euros costeados por la Fundación bancaria La Caixa y la Junta de Andalucía. Tras la reforma, la gestión cultural del edificio recaerá en la Fundación Cajasol, entidad que dotará de contenido al edificio, una auténtica catedral civil.

Las Atarazanas, que sirvieron como el principal arsenal militar para la Corona de Castilla, son un imponente y singular edificio del siglo XIII ubicado en el centro de Sevilla, en el barrio de Arenal, junto a la Plaza de Toros de la Maestranza. Con más de 7.000 metros cuadrados de superficie, el inmueble está conformado por amplias naves conectadas mediante grandes arcos de ladrillo, y posee más de ocho siglos de historia.

El proyecto, que se extendió durante 31 meses desde diciembre de 2021 hasta julio de 2024, presentó un desafío de gran complejidad en dimensiones geográfica, social e histórica. La ubicación en una zona con accesos limitados exigió soluciones logísticas avanzadas para el suministro de materiales. Además, la relevancia social del edificio "demandó una ejecución discreta y sumamente cuidadosa", mientras que su carácter histórico obligó a "extremar la atención en cada intervención para asegurar la preservación del patrimonio".

La restauración ha sido llevada a cabo por especialistas, quienes abordaron un proceso minucioso, sustituyendo las piezas de ladrillo más deterioradas por nuevas, integradas con técnicas que mantienen la estética original. El resultado combina la esencia histórica del inmueble con nuevos espacios, como una sala de exposiciones con un diseño contemporáneo. En las zonas de mayor valor patrimonial, los suelos se han resuelto con placas alveolares apoyadas sobre albero, una solución reversible que preserva la memoria del uso original del espacio para la construcción de galeras.

El equipo especializado de Grupo Avintia ha sido determinante, colaborando estrechamente con la dirección facultativa para integrar técnicas constructivas actuales —como pilotes, solados de cubierta y escaleras mecánicas— con procesos de restauración de materiales originales, incluyendo carpinterías y cerchas de madera, algunas de gran antigüedad.

"Con la finalización de esta obra, Grupo Avintia refuerza su compromiso con la conservación del patrimonio histórico, demostrando la capacidad de su modelo de construcción para conjugar tradición e innovación, respetando la identidad cultural del pasado y adaptándola a las necesidades de la Sevilla contemporánea", ha informado la empresa en una nota..