El Ayuntamiento de Sevilla prevé destinar 4,3 millones a rehabilitar iglesias y conventos

Unas ayudas que resultan imprescindibles. La Gerencia de Urbanismo prevé destinar más de 4,3 millones de euros a conventos femeninos de clausura e iglesias dentro de su Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027. El Ayuntamiento continúa de este modo con el fomento de la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad, especialmente con el programa específico destinado a conventos de clausura, “por constituir un patrimonio histórico de la ciudad con unas necesidades específicas”. Entre los templos que se beneficiarán de este programa en los próximos años se encuentran San Nicolás de Bari, San Alberto, San Gregorio, San Hermenegildo y la Puerta de Córdoba, San Jacinto, la Capillita de San José o la capilla sacramental del Salvador, concretamente su fachada hacia el Patio de los Naranjos. En cuanto los cenobios femeninos a los que se prevé ayudar están: Santa Inés, Madre de Dios de la Piedad, San Leandro, Santa Paula, Santa Ana, Las Teresas, Santa María de Jesús y San Clemente.

El presupuesto de la Gerencia de Urbanismo ya incluyó en el año 2024 una dotación de 600.000 euros para satisfacer los convenios para la rehabilitación de San Jacinto, como contó ayer este periódico, Santa Inés, la capilla de San José, San Hermenegildo, San Alberto, Madre de Dios y la iglesia de San Gregorio. Estas partidas se encuentran en ejecución dado la fecha en la que entró en vigor el presupuesto del pasado ejercicio.

Para los próximos tres años (2025-2026 y 2017) la Gerencia plantea un calendario de inversiones, siempre sujeto a las posibilidades reales que ofrezcan las cuentas, que prevé una inversión global de 2.648.875 euros en distintos monumentos y de 1.692.345 euros en los conventos femeninos, según el Servicio de Renovación Urbana y Conservación de la Edificación que ha estudiado la situación de múltiples inmuebles del patrimonio histórico de la ciudad que necesitan ser rehabilitados y para los que, presumiblemente, sea necesaria la concesión de estas ayudas públicas.

El coro alto de San Nicolás

El fabuloso coro alto de la iglesia de San Nicolás. / M. G.

El consejo de gobierno, en sesión celebrada el pasado 11 de junio, acordó aprobar el borrador de convenio entre la Gerencia de Urbanismo y la Parroquia de San Nicolás de Bari y Santa María la Blanca. El objetivo es conceder una subvención directa de carácter excepcional, por importe de 212.229,44 euros, destinada

a participar en las obras de rehabilitación y conservación del coro alto de la iglesia de San Nicolás de Bari. El importe total de la intervención es 301.603,52 euros, solicitándose una subvención de 118.001,98 euros para la ejecución de la fase 1 (2025) y de 94.227,46 euros para la fase 2 (2026). La parroquia asume, con fondos propios, el importe de 89.3734,08 euros.

La intervención, que se propone incluir en el Plan Estratégico de subvenciones, comprende la restauración de todos los elementos artísticos del coro alto: la decoración pictórica de sus paramentos, la baranda de la tribuna, la galería del ventanal, las cajas de los órganos, el órgano real y el órgano espejo, y la recuperación de la caja musical del órgano real.

Se trata de uno de los pocos órganos barrocos que perduran en Sevilla y posiblemente el que menos alteraciones ha sufrido desde su construcción, por el maestro organero Francisco Pérez de Valladolid, e instalación en este espacio en 1758. Forma parte de un conjunto de indudable valor histórico artístico, dentro de la monumentalidad de la iglesia. El mueble que alberga su caja simétrica y decoración mural a ellos pareja fueron decorados por Domingo Martínez, Vicente de Alanís y Pedro Tortolero, máximos exponentes de la escuela de Murillo.

Las fachadas de San Gregorio

La iglesia de San Gregorio. / Juan Carlos Vázquez

La intervención incluye la segunda fase de las obras de restauración de las dos fachadas del convento mercedario de San Gregorio, tanto la principal, a la calle Alfonso XII, como la lateral hacia el Centro de Estudios Hispanoamericanos. Las actuaciones se iniciaron con la firma de un primer convenio, el pasado año

2024, con la Hermandad del Santo Entierro. Esta actuación pretende culminar las obras iniciadas, junto con otras actuaciones puestas de manifiesto tras la redacción del documento de Inspección Técnica de Edificios. El presupuesto estimado es de 166.590,88 euros.

Iglesia de San Alberto

Tras el altar mayor del templo de los filipenses existen unas dependencias anexas, actualmente sin uso y que precisan de una restauración profunda. Tienen acceso directo desde la calle Manuel Rojas Marcos y constituyen el objeto de la intervención. La comunidad quiere convertir esta zona en un espacio expositivo en el que poder mostrar parte de los importantes bienes que atesora la congregación.

La reforma contempla la consolidación estructural de estas dependencias, la mejora de sus revestimientos interiores y exteriores, las instalaciones, la reparación de las carpinterías y la instalación del mobiliario. El presupuesto estimado para la rehabilitación de esta zona está estimado en 248.993,24 euros, La aportación de la Gerencia se estipula en 175.000 euros divida en dos anualidades.

Puerta de Córdoba e iglesia de San Hermenegildo

La Puerta de Córdoba y la iglesia de San Hermenegildo. / Juan Carlos Vázquez

Se propone abordar con cargo al Plan Estratégico de Subvenciones las actuaciones que quedaron pendientes con la intervención anterior por falta de financiación, junto con el acondicionamiento del espacio interior de la Puerta de Córdoba. Por su parte, la fachada de la iglesia y sus cubiertas necesitan la adopción de medidas de conservación, por lo que se incluye la posibilidad de que estas actuaciones cuenten con financiación a través de la Gerencia. El presupuesto estimado de las actuaciones es de 170.000 euros, proponiéndose una subvención de 150.000 euros.

Capillita de San José

La restauración de la capillita San José. / Juan Carlos Muñoz

La intervención pretende dar continuidad a las obras de recuperación iniciadas en el 2018. Entre otras: actuaciones de impermeabilización de las cubiertas, instalación de montera y red de recogida de aguas pluviales. Actuaciones de adecuación de las instalaciones de saneamiento y fontanería. Afianzamiento y refuerzo de forjados en mal estado. Actuaciones de restauración de las pinturas murales. Actuaciones en la fachada. En cuanto a las valiosas pinturas murales, se iniciará el proceso de recuperación de la decoración de la nave del crucero.

El presupuesto total de la intervención, IVA incluido, se ha estimado en 250.000 euros, proponiéndose una subvención de 200.000.

Fachada de la capilla sacramental del Salvador

La fachada de la capilla sacramental de la iglesia del Salvador, situada en el Patio de los Naranjos. / Juan Carlos Vázquez

Se trata de una de las intervenciones que quedaron pendientes tras la gran obra de rehabilitación finalizada en 2008. La intervención en esta joya del Patio de los Naranjos, atribuida a Leonardo de Figueroa o su hijo Matías, consistirá en la consolidación y recuperación de la fachada de la capilla, sede la Hermandad de Pasión, incluyendo la consolidación de repisas, balcones, vidriera, estatuaria y otros elementos simbólicos (zonas talladas, peanas, hornacinas, frisos…), se saneará y sustituirán los elementos de cubierta en mal estado (cobertura, canalones, bajantes…), se desmontará y reubicará el cableado de fachada, Por última se dotará al conjunto de un alumbrado monumental. El presupuesto, de las obras se estima en 382.796 euros, proponiéndose una subvención de 210.000 euros.

La apuesta por la clausura

La Gerencia redobla su apuesta por ayudar a las monjas de Sevilla, cuyos conventos, auténticas joyas plagadas de tesoros, se encuentran en su mayor parte en un estado muy precario de conservación. El Plan Estratégico de Subvenciones recoge hasta 600.000 euros con el objetivo de restaurar elementos de marcado valor patrimonial. “Son muchas las necesidades de actuación en elementos ocultos (traseras de retablos, camaranchones, cubiertas y sus aleros…) en instalaciones (redes de electricidad y de protección de incendios, obsoletas o simplemente inexistentes…) o en adecuaciones de elementos propios de la vida monacal (celdas, bibliotecas, salas de labor…). En ocasiones las necesidades de las congregaciones se centran en actuaciones tendentes a proporcionar una vía de financiación a la comunidad, como puede ser la creación de espacios expositivos o la adecuación de alguna zona para hospedaje”, señala la Gerencia.

La capilla del Correo Mayor del convento de Madre de Dios. / M. G.

Los conventos que han sido estudiados y han planteado sus necesidades para recibir las subvenciones son: San Clemente, para la restauración paramentos y la espadaña; San José del Carmen (las Teresas) para distintas reparaciones y la rehabilitación de antigua casa del sacristán para su adecuación a espacio expositivo y conexión con la iglesia; San Leandro, que plantea una restauración sectorizada y progresiva, con el objetivo de garantizar la operatividad del convento; Santa Ana, para reparar distintas patologías en la iglesia y reubicar la biblioteca; Santa Inés, para completar la restauración de la escalera del Herbolario y otras zonas anexas; Santa Paula, para la construcción de una hospedería; Madre de Dios, para la restauración de la Capilla del Correo Mayor; y Santa María de Jesús.