Conciertos y espectáculos teatrales en el último fin de semana de octubre

La inminente llegada del frío y las cada vez más escasas hora de sol hacen que los fines de semana ya no apetezca irse a la playa. Pero esta nueva climatología es ideal para adentrarse en la programación cultural que ofrece la ciudad del 25 al 28 de octubre.

Un Cervantes trasnochado en La Fundición

Desde este jueves hasta el domingo permanece en cartel el espectáculo teatral M.C. manco y de la mancha en la sala La Fundición. Esta obra, dirigida por Francis Quirós y con dramaturgia de J.P. Cañamero, está basada en textos de Miguel de Cervantes y otros autores del Siglo de Oro. Está interpretado en solitario por el actor Chema Pizarro y el montaje es una producción de la compañía cacereña Humoreamore.

Año 2015 de nuestra era. Un hidalgo defenestrado y manco es despertado de su descanso eterno por ruidos y extrañas voces que no entiende. Tampoco entiende qué hace allí. No sabe su nombre, ni por qué está rodeado de libros. La única pista palpable que tiene para empezar a esclarecer el misterio es una vieja tabla grapada con las iniciales M.C. Empieza la búsqueda de uno mismo. Empieza así la búsqueda de un destino glorioso. En su pelea constante consigo mismo basará su propio espectáculo, queriendo mostrar que uno no se cae si no es empujado. Entradas a 14 euros en fundiciondesevilla.es. Funciones a las 20:30. C/ Habana.

Mayte Martín, en el Teatro Távora

El Teatro Távora acoge este jueves a las 21:00 el espectáculo Al cantar a Manuel, un concierto de Mayte Martín con Belén Maya (26,30 euros). Por otro lado, este viernes a las 21:00 se representa Quejío, de Salvador Távora (12 y 20 euros). Por último, el domingo a las 20:30 se representa La feria de Analía (8 y 10,50 euros). C/ Lino, 1.

Fin de semana de Mitin en el Centro TNT

El XI Mitin continúa con su programación este fin de semana. Este viernes a las 19:30 se representa Cuatro rosas. Se trata del único espectáculo en el que coinciden cuatro generaciones de actrices: la propia Rocío Montero (directora del montaje), varias de sus hijas y nietas y su bisnieta. A las 21:00, la compañía El Pollo Campero, comidas para llevar se sube al escenario con Las actrices siempre mienten, espectáculo que indaga sobre los temas que a las actrices les interesan, como creadoras e individuas.

Este sábado a las 20:00 y este domingo a las 19:00 Marta Carrasco presenta Perra de nadie. También el sábado, la compañía Teatro Laboratorio, a las 21:15, representará Así habló Zaratustra, montaje que parte del famoso título de Nietzsche. Para culminar, este domingo a las 20:15 Contraelviento Teatro lleva al escenario La flor de Chukirawa, montaje dirigido por Patricio Vallejo Aristizábal.Avenida Parque Despeñaperros, 1.

Nueva edición del Mes de Danza, a partir de este domingo

Desde este domingo hasta el 11 de noviembre se desarrollan en la ciudad las diferentes actividades de la vigésimo quinta edición de la Muestra Internacional de Danza Contemporánea (Mes de la Danza de Sevilla 2018).

Así, este domingo se plantea como la jornada inaugural. A las 13:00. está previsto en los exteriores del Museo Arqueológico el espectáculo El último verano, de la compañía La Casquería (entrada libre); mientras que a las 21:00 el Teatro Alameda se convierte en una gran discoteca para bailar al ritmo de Fiebre del Sábado Noche con la pieza Sweet Fever. (Entradas a 7 euros).

'La vida moderna', en el espacio Cartuja Center

Este viernes y sábado a las 22:00 están programadas dos funciones de La vida moderna Live Show en el auditorio Cartuja Center. Se trata un espectáculo basado en el programa de radio de la Cadena Ser La vida moderna, que presenta y dirige David Broncano (conocido por programas de televisión como La Resistencia, LocoMundo y Late motiv) junto a Ignatius (El fin de la comedia) y Quequé (LocoMundo, Late motiv). El precio de las entradas es de 18 y 24 euros en entradas.com. C/ Leonardo da Vinci, 7-9.

Teatro para jóvenes en el Teatro Alameda

Desde este sábado hasta el 24 de marzo se celebran en el Teatro Alameda las funciones de TEATReVES, la segunda edición del ciclo Los jóvenes y el teatro. Se trata de un ciclo de teatro para adolescentes surgido de El teatro y la escuela en Sevilla. En la primera sesión, este sábado a las 19:00, se representa Play off, una producción de La Joven Compañía. El precio de las entradas es de 7 euros en entradas.janto.es. C/ Crédito, 13.

Tributo a Bruce Springsteen en Malandar

Este viernes a las 23:00 está programado un concierto en la Sala Malandar de los grupos Tigres Leones y Petróleo, la banda del humorista Ignatius Farray. Entradas a 23 euros. Por otro lado, este sábado a las 22:30 Mr. Kilombo presenta su nuevo disco Invencibles. Entradas a 13 euros. Por último, este domingo a las 19:15 se ofrece el concierto del grupo Bantastic Fand, que cuenta con la banda tributo a Bruce Springsteen The Promised Band como artista invitado. Entradas a 15 euros. C/ Torneo, 43.

Triplete de conciertos en el Espacio Turina

Dentro del ciclo de jazz de este espacio, hoy a las 21:30 se desarrolla el recital Eleven, con la formación Igor Lumpert & Innertextures. El precio de las entradas es de 7 euros, disponibles en entradas.janto.es.Por otro lado, este sábado a las 20:30, dentro del ciclo La Europa de Murillo, de ofrece el concierto Madrigales de Gesualdo. Libro I, con Les arts florissants. Entradas a 15 y 20 euros en entradas.janto.es.Por último, este domingo a las 19:00, dentro del ciclo Encuentros sonoros, se desarrolla Plural Ensemble, con Fabián Paniselo. 8 euros en entradas.janto.es. C/ Laraña, 4.

Lola Reina en la Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol, dentro del ciclo Cita con las músicas, acoge este jueves a las 21:00 el espectáculo La noche de la copla, con Lola Reina. La artista ofrece un recital de coplas, boleros y tangos argentinos, entre otros. Entradas entre 8 y 10 euros, disponibles en la taquilla de Cajasol y por internet en ticketmaster.es.

Tributo a Abba en el espacio Box Cartuja

Este sábado, a las 19:00 y a las 22:00, el espacio Box Cartuja acoge un concierto dramatizado homenaje al grupo Abba. Este tributo mezcla lo que es un concierto y una grabación en directo de un programa de televisión. Entradas a la venta en FNAC, Carrefour, Halcón Viajes y boxcartuja.com. C/ Albert Einstein.