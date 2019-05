¿Es seguro pedir un crédito rápido? ¿Están regulados? ¿quién los otorga?

Todos hemos tenido en algún momento una urgencia económica; osea una falta de liquidez en un momento de emergencia. Una avería del coche, un problema de cañerías en casa o… el regreso al cole de los chicos y todo lo que implica la compra de elementos necesarios.

Son momentos en los que necesitamos dinero con urgencia e intentar un préstamo en el banco puede no ser la mejor solución debido a muchos factores, pero principalmente dos: el burocrático proceso de solicitud y la ausencia de inmediatez para su entrega, en el caso de que tengas la suerte de que te lo aprueben.

Por estas razones, desde hace algunos años existen las llamadas Fintech, que son empresas que combinan la tecnología con las finanzas y que se dedican a muchas ramas financieras, entre ellas el otorgamiento de créditos y préstamos de esas cantidades que puedes necesitar, y lo más importante de todo, en el tiempo que lo necesitas.

Y su otra gran característica es que todo el proceso se realiza online, por lo que con solo contar con un dispositivo con acceso a Internet estás a unos minutos de obtener el dinero que necesitas para resolver tu urgencia.

Esta actividad financiera en línea está desplazando paulatinamente a la actividad bancaria de préstamos y créditos, en especial en el apartado de préstamo personal que ofrece la banca comercial.

Las Fintech están desplegadas por todo el país y prácticamente en todas las comunidades autónomas hay entidades en esta modalidad online, y además hay distintas categorías y tipos de préstamos, donde siempre habrá una que se adapte a tus necesidades. Pero…

¿Las Fintech son seguras?

Es posible que ya te estés preguntando cómo de fiables son estas empresas, que en más del noventa por ciento de los casos trabajan totalmente online, lo que implica que los datos que requieren para otorgar el préstamo, los tienes que suministrar de forma online como, por ejemplo, los datos de tu cuenta bancaria, ya que es ahí donde te depositarán el dinero que solicites.

Así que entendemos tu miedo de que algún estafador pueda infiltrarse en la red y hacerse pasar por alguna Fintech. Es por ello que te vamos a dar algunos tips para detectar la presencia de algún “intruso” disfrazado de Fintech.

Primero, siempre debes tener presente que tu eres el que necesitas el dinero, si estás pidiendo un crédito o préstamo no es lógico que quien te lo va a prestar te pida dinero para prestarlo, así que desconfía inmediatamente de la pseudo empresa que te pida que le transfieras una cantidad de dinero, la que sea, antes de otorgar el crédito rápido.

De vez en cuando hay que aprender algunos detalles de navegación web que nos serán útiles. Si cuando te dirijas al sitio web de esa presunta empresa de préstamos que han recomendado o que descubriste en algún sitio, y en la barra de navegación, donde está el famoso www, ves que hay un candado tachado en rojo, desconfía de esa empresa. No está usando un certificado digital legal, así que puede ser un estafador. Sal de esa página de inmediato. Y aún más si ves que en la misma barra, antes de la dirección web que escribistes no aparece https://, si no aparece eso, la página no es segura.

Igualmente en el navegador, si no aparece en la barra de dirección, la misma que de la que hemos hablado, un candado o aparece tachado, esa página no está cifrada mediante tecnología SSL, sistema que impide el acceso de intrusos a una conexión, por lo que no es un sitio seguro ni una empresa fiable.

¿Están reguladas?

Seamos directos, no, por ahora. Justamente la falta de normas y regulaciones por parte de los entes gubernamentales genera serias dificultades en el área, motivos fundamentales por los que se espera la participación de los organismos competentes para que tomen cartas en el asunto.

No obstante, las principales empresas de microcréditos, como muchas de las que puedes encontrar en el comparador atrapacredito.com, pertenecen a la Asociación Española de Micropréstamos (AEMIP), organización que agrupa a un importante grupo de estas Fintech y que estableció un conjunto de normas que regulan el proceso de solicitud y pago de estos préstamos.

Gracias a los miembros de AEMIP se creó el Código de Buenas Prácticas, documento que impulsa en las organizaciones que son miembros a ofrecer a sus clientes un trato equitativo y justo, buscando evitar abusos y prácticas ilícitas.

Pero, aunque la Ley General de Publicidad y la Defensa de los Consumidores y Usuarios se aplica para los microcréditos, las Fintech han estado trabajando sin la supervisión del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de valores, siendo España de los pocos países de la Unión Europea que no ha impuesto restricciones a los créditos rápidos.

Sin embargo, se espera que para este año se produzcan regulaciones específicas por parte del Estado, lo que debería beneficiar tanto a las Fintech que se dedican al crédito y préstamo, así como al consumidor. Se espera que estas regulaciones acaben con la creación de empresas fraudulentas, a la vez que también protejan al usuario, algo importante, debido la facilidad de acceso para este tipo de financiación.