Sevilla aprueba el Presupuesto para 2026 entre protestas vecinales

Sevilla ya tiene Presupuestos para 2026. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este martes, en una sesión plenaria marcada por la presencia y protesta de vecinos, las cuentas de la ciudad para el año que viene tras llegar a un acuerdo entre PP y Vox. La cuantía asciende a 1.380 millones.

El pacto alcanzado por el alcalde, José Luis Sanz y la portavoz de Vox, Cristina Peláez, contempla cambios relevantes como restricciones para el empadronamiento de personas sin documentación y un recorte en la zona de bajas emisiones en el distrito de La Cartuja. Ambas formaciones presentaron el acuerdo antes de la votación, defendiendo que el objetivo es priorizar servicios esenciales, educación, cultura, deporte, limpieza y seguridad. Según el concejal de Hacienda, Juan Francisco Bueno, estas cuentas son "históricas" tanto por su volumen como por su "apuesta decidida" para impulsar Sevilla y dar respuesta a las demandas sociales y de infraestructuras.

Protestas vecinales y críticas de la izquierda en el Pleno

El pleno se vio interrumpido en varias ocasiones debido a las protestas de vecinos que acusaron al gobierno local de "privatizar servicios", descuidar barrios y no atender la limpieza. Durante las intervenciones de PP y Vox, los asistentes mostraron pancartas y corearon "traidores" y "sinvergüenzas". PSOE y Con Podemos-IU manifestaron su rechazo al presupuesto, alegando que responde más a intereses políticos que al bienestar de los ciudadanos. El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, expresó dudas sobre la legalidad de ciertas medidas pactadas con Vox y preguntó "hasta dónde está dispuesto a llegar" el alcalde Sanz por mantenerse en el poder.

Tensiones políticas entre los grupos municipales

El debate incluyó un tenso rifirrafe entre PSOE y Vox, acusándose mutuamente de machismo y de no respetar la dignidad de las mujeres, a raíz de las políticas ideológicas incorporadas en las cuentas municipales. Peláez defendió el acuerdo como "de sentido común frente al ruido, la exageración y las consignas de siempre" mientras que Susana Hornillo (Con Podemos-IU) criticó la "dependencia política de Vox" y el hecho de aprobar el presupuesto a pesar del informe contrario de Intervención, calificándolo de "chantaje ideológico" en el Ayuntamiento.

El PP defiende la estabilidad fiscal

Sanz concluyó agradeciendo a Vox por "anteponer los intereses de la ciudad a los partidistas o ideológicos" y reprochó al PSOE su intención de "bloquear y paralizar la ciudad". El primer edil popular insistió en que este Presupuesto "es el que necesita Sevilla, que ya está en marcha" e hizo hincapié en que el nuevo plan económico impulsará los principales servicios públicos y componentes sociales esenciales para Sevilla en los próximos ejercicios presupuestarios.