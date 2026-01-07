Sevilla arranca un año fundamental para su patrimonio con una "inversión histórica" de 65 millones

Actuaciones de conservación y rehabilitación del patrimonio. Para este fin, el Ayuntamiento de Sevilla prevé hacer una "inversión histórica" de 65 millones a lo largo de 2026 con el objetivo de recuperar espacios como la iglesia de San Laureano, la casa de Luis Cernuda, el Mercado de la Carne, la iglesia de San Hermenegildo y el Monasterio de San Jerónimo, entre otros. Será un año marcado por el regreso a los circuitos culturales del Teatro Lope de Vega y por el arranque de la segunda fase de la rehabilitación de la Real Fábrica de Artillería. También hay licitaciones que han quedado desiertas y cuyos pliegos deben revisarse. Son los casos de la Fábrica de Vidrio y el Pabellón Real en el Parque de María Luisa.

"Este 2026 será el año de la recuperación de muchísimos espacios en Sevilla. Muchísimos proyectos que estaban bloqueados hasta ahora se van a poner en marcha", ha indicado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante una visita a los nuevos espacios de la Real Fábrica de Artillería que serán objeto de rehabilitación en esta nueva fase.

Entre los espacios que ha citado figuran la transformación de la iglesia San Laureano, cuyas obras están pendientes de licitación y se está finalizando el proyecto de la plaza por un importe de 2,7 millones de euros.

También está la Casa de Luis Cernuda, cuyas obras estarán finalizadas, previsiblemente, durante el primer trimestre del año. El gobierno municipal ha llegado a un acuerdo con la familia del poeta para "adquirir documentos y bienes que pertenecieron" al autor de Ocnos. Además, se está trabajando en el proyecto museístico de un edificio que busca convertirse en uno de los ejes centrales del centenario de la Generación del 27.

En cuanto al convento de Santa Clara, las obras que están en licitación corresponden a la rehabilitación, consolidación y puesta en valor del compás y las edificaciones colindantes. También a la puerta reglar y dependencias de vida monástica. Todo ello tendrá una inversión de 8.528.275,40 euros. Las obras tendrán una duración de 28 meses y, previsiblemente, arrancarán en abril.

Las actuaciones en San Hermenegildo -por un valor total de 1,2 millones- ya han finalizado. Tras una jornada de puertas abiertas el año pasado, la Fundación Focus Loyola está realizando obras en su interior obras para adecuar el espacio, que será su nueva sede y Centro de Investigación Diego Velázquez.

El proyecto del Mercado Puerta de la Carne está en tramitación y la primera fase de las obras arrancará a lo largo del año, todavía sin una fecha determinada. El valor estimado para esta primera parte es de 5 millones.

Por otro lado, se está actualizando el proyecto de la segunda fase de rehabilitación del claustro del Monasterio de San Jerónimo, con una inversión estimada de 5.734.439,76 euros. El objetivo es licitar las obras -que tendrán una duración estimada de 15 meses- a lo largo de junio.

Las licitaciones para rehabilitar la Fábrica de Vidrio y el Pabellón Real han quedado desiertas. Por tanto, se volverán a llevar al pleno los nuevos pliegos y se volverán a sacar a concurso.

La esperada vuelta del Lope de Vega

La Bienal será la cita elegida para abrir las puertas al público del Teatro Lope de Vega. Su renovación ha supuesto una inversión de 2,5 millones. Además, hace unos días se anunció la licitación de su entorno, que también incluye el Casino de la Exposición. Con una inversión total de 10 millones de euros, se pretende llevar a cabo un auditorio abierto y un espacio urbano "pensado para que la cultura se viva dentro y fuera del escenario".

Arranque de la segunda fase de Artillería

Si la primera fase de la rehabilitación de la Real Fábrica de Artillería -casi 10.000 metros cuadrados con una inversión de 24 millones- se inauguró en 2024 con la exposición Hermanos Machado. Retrato de familia, ahora le toca el turno al resto del complejo. El gobierno municipal ha licitado, con un presupuesto de 244.057 euros la redacción del proyecto básico y ejecución de la segunda fase de la fundición mayor, la fundición menor -lo que se conoce como Catedral- y el taller de herramientas. Más de 10.000 metros cuadrados ubicados en el sector este del edificio con una enorme belleza, compuestos por naves corridas entre grandes columnas que se asemejan al de las grandes catedrales. Esta nueva zona se realizó en 2014 un proyecto de conservación y de consolidación estructural.

Visita a las naves que serán rehabilitadas en la Real Fábrica de Artillería. / Antonio Pizarro

El alcalde ha preferido mantener cautela en cuanto a plazos, usos y fondos. Ha confirmado que el plazo de licitación será de seis meses y la redacción del proyecto de un año. A partir de ahí, tendrán que estudiar el importe total de la obra. Aunque se ha anunciado en diferentes ocasiones un museo dedicado a la historia de Sevilla, tampoco ha precisado el contenido que albergarán estas naves, si bien ha aclarado que estarán dedicadas a fines culturales. Por tanto, no se puede saber con precisión una fecha definitiva de apertura de la Real Fábrica de Artillería al completo.

"Vamos a empezar licitando el proyecto de ejecución y después habrá que ver el importe de la obra, qué parte puede acometer el Ayuntamiento y qué parte tienen que ser fondos europeos. Después, iremos viendo de qué contenido cultural se puede dotar a cada espacio", ha señalado Sanz.