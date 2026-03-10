Sevilla tiene diez párkings municipales con siete tarifarios distintos: Estos son todos los precios y abonos

Ya sea por la coincidencia de grandes eventos, fiestas como la Semana Santa o la Feria, o simplemente para hacer gestiones del día, aparcar en Sevilla puede convertirse en un asunto complicado. Por eso, cuando los estacionamientos gratuitos en superficie o la zona azul no son suficientes, los ciudadanos se ven obligados a acudir a los aparcamientos subterráneos de pago. Pero ¿sabías que su precio no es en todos el mismo?

En la capital hispalense existen una decena de párkings públicos de pago, nueve de ellos explotados por cinco empresas concesionarias diferentes. La Junta de Gobierno ha aprobado recientemente la actualización de las tarifas vientes, que se reavisan cada año conforme a la evolución de la inflación, según lo dispuesto en la Resolución de la Alcaldía número 921 del 30 de septiembre de 2024, así como en los respectivos pliegos de licitación.

Así, el coste por aparcar en estos párkings subterráneos se incrementará un 3,1%, en base a la variación porcentual del IPC entre los meses de octubre de 2024 y octubre de 2025. No obstante, cada uno de ellos aplica sus propias fórmulas para medir el tiempo de estacionamiento. A continuación, detallamos cómo quedan las tarifas en cada uno de los párkings municipales.

Plaza de la Concordia y San Juan de Ribera

El aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Concordia está gestionado por la empresa Saba Aparcamientos S.A. En su caso, establece un precio por minuto reducido a partir de la segunda hora de estacionamiento, así como para los bonos de los residentes:

Precio por minuto 1ª hora: 0,50€ (sube un céntimo)

Precio por minuto 2ª hora y siguientes: 0,39€ (sube un céntimo)

Canon anual plaza no residente: 223,72€ (sube más de 4€)

Canon anual plaza residente: 209,84€ (sube 6€)

Suya es también la concesión del aparcamiento de San Juan de Ribera, sin embargo, en este caso establece precios por minuto y abonos diurnos, nocturnos y de 24 horas:

Precio por minuto: 0,49€ (sube dos céntimos)

Abono 24 horas: 252,67€ (sube 7€)

Abono nocturno: 86,63€ (sube 2€)

Abono diruno: 187,67€ (sube 5€)

Virgen de Luján

La Compañía Concesionaria del Aparcamiento de la Plaza Gernikako Arbola Parking Juzgados, S.A es la empresa concesionaria del aparcamiento en la calle Virgen de Luján. En su caso, establece un precios por minuto, por día y por mes, en función de si se trata de un estacionamiento diurno, nocturno o continuado:

Cada fracción de minuto: 0,65€ (sube dos céntimos)

Precio 24 horas: 28,98€ (sube 0,88€)

Precio mensual diario: 145,70€ (sube 4€)

Precio mensual nocturno: 116,50€ (sube 3€)

Precio mensual continuado: 205,44€ (sube 6€)

Calle Cano y Cueto

El párking de la calle Cano y Cueto tiene delegada su gestión en la empresa Interparking, que se limita a establecer un precio por minuto de 0,37€, apenas un céntimo más que en 2025.

Avenida República Argentina y Avenida de Roma

Más complejo es el tarifario utilizado por la empresa Martín Casillas SLU en el aparcamiento subterráneo de la Avenida República Argentina, con distintos precios y abonos mensuales según la franja de tiempo o el momento del día:

Precio por minuto: 0,48€ (sube un céntimo)

Precio noche: 20,48€ (sube 1€)

Precio 24 horas: 32,27€ (sube 1€)

Precio laboral , 8 horas: 137,80€ (sube 4€)

, 8 horas: 137,80€ (sube 4€) Precio mensual nocturno: 94,32€ (sube 3€)

Precio mensual 24 horas: 210,31€ (sube 7€)

En cambio, en el párking de la Avenida de Roma reduce el número de tarifas a las siguientes:

Precio por minuto: 0,47€ (sube dos céntimos)

Precio 24 horas: 28,35€ (sube 1€)

Precio semanal: 91,75€ (sube 3€)

Precio mensual 24 horas: 220,19€ (sube 7€)

Paseo de Colón

El aparcamiento del Paseo de Colón, el único de gestión municipal directa, establece un precio por minuto, así como un abono diario y otro mensual:

Precio por minuto: 0,44€ (sube un céntimo)

Abono diario: 26,79€ (sube 1€)

Abono mensual: 215,38€ (sube 13€)

José Laguillo y Mercados del Arenal y Triana

Finalmente, Aussa es la responsable de tres aparcamientos municipales, para los cuales establece un precio por minuto:

José Laguillo: 0,49€

Mercado del Arenal: 0,40€

Mercado de Triana: 0,39€

En estos casos las tarifas se han incrementado en 0,01€.