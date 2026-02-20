Sevilla inicia el expediente UNESCO para los espacios emblemáticos de la Exposición del 29

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado un paso decisivo para elevar el reconocimiento internacional del legado arquitectónico de la Exposición Iberoamericana de 1929. El alcalde, José Luis Sanz, ha anunciado el inicio del expediente para que los edificios y espacios más representativos de aquel acontecimiento histórico sean declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esta iniciativa se ha presentado durante la segunda sesión del Consejo Sevilla 2029, un órgano creado específicamente para coordinar la conmemoración del centenario de la Exposición.

La reunión ha tenido lugar en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, donde representantes institucionales y expertos continúan diseñando el programa oficial de actividades para celebrar el centenario en 2029. Durante su intervención, el primer edil ha subrayado que "el Ayuntamiento va a iniciar el expediente para que los edificios y espacios más emblemáticos de la Exposición Iberoamericana de 1929 sean declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO", añadiendo que "Sevilla aspira a que el legado del 29 obtenga el reconocimiento internacional que merece".

El expediente que iniciará el consistorio hispalense deberá cumplir con los estrictos requisitos que establece la UNESCO para otorgar la máxima distinción en materia de patrimonio cultural. La candidatura buscará demostrar el valor universal excepcional de los espacios heredados de la Exposición de 1929, un evento que transformó profundamente la fisonomía urbana de Sevilla.

Qué edificios y espacios podrían incluirse en la candidatura UNESCO

Aunque el Ayuntamiento no ha especificado todavía el listado definitivo de bienes que se incluirán en el expediente, se presume que la candidatura abarcará los conjuntos monumentales más representativos del recinto de la Exposición Iberoamericana. Entre los espacios susceptibles de formar parte de esta propuesta destacan la Plaza de España, obra cumbre del arquitecto Aníbal González y el Parque de María Luisa.

Además, figuran los distintos pabellones que se conservan y otras construcciones emblemáticas del entorno como el Pabellón de Argentina, actual conservatorio de danza; el Pabellón de Perú, sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; el Pabellón de Portugal, reconvertido en el Consulado de Portugal; el Pabellón Mudéjar, en el que se enclava el Museo de Artes y Costumbres populares y el Pabellón de Sevilla, conocido en la actualidad como Casino de la Exposición.