Sevilla se promociona en Copenhague

El Área de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla está desarrollando esta semana una acción de promoción turística en Copenhague con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la ciudad en el mercado danés, caracterizado por su alto poder adquisitivo y su especial interés por el patrimonio histórico y cultural.

La acción está encabezada por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, y cuenta con la colaboración del Consejero de Turismo de España en Dinamarca y Director de la Oficina Española de Turismo en Copenhague, Ignacio Jiménez. Durante las jornadas de trabajo se están manteniendo encuentros con profesionales del sector turístico, operadores y medios especializados, con el fin de reforzar la visibilidad de Sevilla como destino cultural de primer nivel.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha destacado la importancia de este mercado, subrayando que Sevilla cuenta con una conexión aérea directa con Copenhague operada por la aerolínea SAS.

En este sentido, Moreno ha recordado que el turista danés “es un viajero con un elevado nivel de gasto, muy interesado en nuestro patrimonio histórico, nuestra oferta cultural, nuestro clima y el estilo de vida sevillano”, elementos que convierten a la ciudad en un destino especialmente atractivo para este perfil.

En el último año, los visitantes procedentes de Dinamarca generaron cerca de 30.000 pernoctaciones hoteleras en Sevilla, lo que supone un incremento del 15 % respecto al año anterior, consolidando una tendencia claramente al alza.