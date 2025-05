Sevilla reconoce a Monteseirín, "el alcalde del impulso transformador"

Este 30 de mayo, el Auditorio FIBES de Sevilla se convirtió en el epicentro de una jornada cargada de emoción y reconocimiento, al acoger la entrega de las Medallas de Sevilla 2025, en el marco del acto institucional del Día de San Fernando, patrón de la ciudad. El Ayuntamiento de Sevilla distinguió a 30 personas y entidades con la Medalla de Sevilla, además de otorgar los títulos de Hijo Adoptivo al periodista Carlos Herrera y de Hijo Predilecto, a título póstumo, al empresario Ramón Ybarra Valdenegro, fallecido en marzo de 2024 a los 59 años.

La ceremonia, conducida por el humorista y presentador Manu Sánchez, se extendió por más de tres horas y media, dejando momentos memorables y actuaciones musicales destacadas de Pastora Soler y Antoñito Molina.

Entrega de las Medallas de Sevilla 2025 / Juan Carlos Vázquez Osuna

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de la Medalla de Oro a la Proyección de Sevilla al exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, quien gobernó la ciudad entre 1999 y 2011. Debido a problemas de salud, Monteseirín no pudo asistir al acto, siendo su esposa, Felisa Tomás, quien recogió la distinción en su nombre. El actual alcalde, José Luis Sanz, fue el encargado de entregar la medalla.

"Doce años de impulso transformador que contribuyeron a modernizar la ciudad"

En su intervención, Manu Sánchez introdujo el homenaje con una emotiva reflexión en la que aludió a la presencia de varios exalcaldes de la ciudad: "Hoy son muchos los alcaldes que nos acompañan, por supuesto José Luis Sanz, también Antonio Muñoz, Juan Ignacio Zoido... Son muchos los que hoy celebran San Fernando y celebran Sevilla". Acto seguido, centró la atención en el homenajeado: "Don Alfredo Sánchez Monteseirín, Medalla a la Proyección de Sevilla, recibe este reconocimiento por representar la labor responsable de todo aquel que asume la ímproba y enorme tarea de ser el primero de los sevillanos y sevillanas".

Destacó su perfil como médico de formación y alcalde de Sevilla durante tres mandatos consecutivos, señalando su papel en la transformación urbana y proyección internacional de la ciudad. En su repaso, aludió a grandes hitos de su gestión como la peatonalización del centro histórico, la creación del Metrocentro, el impulso a la red de carriles bici, y proyectos como el Metropol Parasol. Subrayó que la medalla reconoce “doce años de impulso transformador que contribuyeron a modernizar la ciudad y a proyectarla al exterior”.

Al término de la entrega, Sánchez se dirigió a la esposa del homenajeado con palabras de gratitud: “Estamos seguros de que Felisa le va a hacer llegar a Alfredo todo este cariño y agradecimiento ante quien transformó Sevilla por y para siempre”.

A modo de colofón, y tras un sentido aplauso de todo el auditorio, concluyó con una nota de humor: “Veis cómo es Sevilla, ¿no? Después no somos para tanto. Béticos y sevillistas abrazándonos, queriéndonos y adorándonos. Aquí un color político reconociendo desde el pleno municipal a quien ocupó la Alcaldía durante tantos años. Que no os cuenten otra cosa. Sevilla es esto y a mí me encanta”. Con ello, Manu Sánchez se refería al reconocimiento que la alcaldía actual de Sevilla, del Partido Popular, ha otorgado a alguien que gobernó con el PSOE.

El legado de Monteseirín: modernización y controversias

Durante sus 12 años al frente del Ayuntamiento de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín impulsó una profunda transformación urbana que redefinió la ciudad. Entre sus principales logros destacan la peatonalización del centro histórico, la creación del Metrocentro, la ampliación de la red de carriles bici, la reurbanización de la Alameda de Hércules y la construcción de 15.000 viviendas de protección oficial.

Además, promovió proyectos emblemáticos como el Metropol Parasol, conocido popularmente como "Las Setas", y Torre Sevilla, que, aunque inicialmente polémicos, se han convertido en símbolos contemporáneos de la ciudad.

No obstante, su gestión no estuvo exenta de controversias. El proyecto del Metropol Parasol enfrentó críticas por su elevado coste. A pesar de ellas, el tiempo ha demostrado que era un alcalde con un modelo de ciudad definido y que ha sido el único de los últimos tiempos que ha logrado completar grandes y ambiciosos proyectos.