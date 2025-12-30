Sevilla recuperará el monumento a Rodrigo de Triana

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medioambiente, acometerá una serie de actuaciones en el entorno de la calle Pagés del Corro, arteria principal del barrio de Triana, que vienen a sumarse a las obras que actualmente está desarrollando Emasesa en esta vía, enfocadas a la sustitución de redes de abastecimiento, saneamiento y baldeo.

Se trata de la restauración y adecuación del compás de la iglesia de San Jacinto, la remodelación del monumento dedicado a Rodrigo de Triana y la reurbanización de la calle Gustavo Bacarisas. Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la accesibilidad, la calidad y estética del espacio público, además de recuperar el patrimonio histórico ubicado en la zona.

El Consistorio pretende con dichas actuaciones revitalizar esta zona en la que actualmente se lleva a cabo la segunda fase de las obras de Pagés del Corro, que abarcan el tramo comprendido entre la calle Farmacéutico Murillo Herrera y la calle Victoria. La ejecución de esta fase coincide con el desarrollo de la primera, iniciada el pasado verano y cuya finalización está prevista para finales de abril de 2026. Ambas fases se encuentran dentro del calendario de ejecución previsto.

Estas obras que, en su conjunto cuentan con una inversión de 7.779.376 euros, se ejecutan en coordinación con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y supondrán también la renovación de la pavimentación y la construcción de acerados más anchos, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de accesibilidad.

Los trabajos de Emasesa

Los trabajos que Emasesa está realizando en Pagés del Corro, donde se incluyen, además, Victoria y Luca de Tena, redistribuirán aparcamientos, alcorques y se potenciará el arbolado de esta calle principal del barrio. Los anchos de calzada permitirán el doble sentido de circulación, y en determinadas zonas para sentido único. Los aparcamientos serán en línea y el resto hasta fachada se dejará a los acerados, que ganarán espacio para el peatón.

La tercera fase tendrá lugar desde la calle Victoria hasta la calle Evangelista y tendrá un plazo de ejecución estimado de tres meses. Y la cuarta y última fase se extenderá desde la calle Evangelista hasta la calle San Jacinto, con una duración aproximada de seis meses. Su finalización está prevista en diciembre de 2026.

Compás de San Jacinto

Dentro de las actuaciones previstas en el entorno de Pagés del Corro, destaca la restauración y adecuación del compás de la Iglesia de San Jacinto. Estos trabajos incluirán la mejora del espacio delantero de la parroquia mediante la remodelación de la plaza, aunque se preservará su estética actual de ladrillo visto y se mantendrán los paños cerámicos existentes. Se sustituirán los azulejos deteriorados y se repondrán aquellos que falten. Debe recordarse que la orden dominica, dueña del templo, recibió un millón de euros del Ayuntamiento para reparar los daños ocasionados por el ficus, talado este año.

Además, se restaurará el pavimento del compás con la colocación de nuevos azulejos en homenaje a las hermandades que tuvieron su origen en esta parroquia. Las hermandades la Esperanza de Triana, la Estrella, las Aguas y el Rocío de Triana, que iniciaron su actividad en San Jacinto, quedarán representadas en este espacio renovado. La actuación se completará con la sustitución del cerramiento actual por uno nuevo, acorde con el entorno remodelado, así como con la retirada de los restos del tocón existente.

Reurbanización

Otra de las actuaciones destacadas será la que el Ayuntamiento acometerá para la recuperación del monumento a Rodrigo de Triana, ubicado en la Plaza Virgen de la Milagrosa. De forma paralela a la remodelación de la escultura, se llevará a cabo una reordenación y adecentamiento de toda la plaza con el objetivo de otorgar mayor protagonismo a esta escultura.

El monumento, obra del escultor sevillano José Lemus realizada en piedra artificial en la década de los 70, presenta un notable deterioro debido al paso del tiempo. Por ello, se procederá a su reproducción en bronce como material definitivo, lo que garantiza mayor perdurabilidad en el tiempo. Además, se diseñará una nueva peana que permitirá elevar la escultura en altura. La intervención se completará con la instalación de un sistema de iluminación ornamental que realzará el valor artístico y simbólico del monumento.

Por último, el Ayuntamiento llevará a cabo la reurbanización de la calle Gustavo Bacarisas, vía peatonal que conecta Pagés del Corro con la calle Génova. El proyecto contempla el arreglo integral del acerado, la adecuación de la zona de acceso al aparcamiento existente, la reordenación de los espacios destinados al estacionamiento de motocicletas y el adecentamiento de los parterres. Asimismo, se reorganizarán los monolitos ubicados en esta calle, lo que mejorará la imagen urbana y la movilidad peatonal.