Sevilla revive las bodas de Carlos V con un congreso en el Alcázar

La Universidad de Sevilla (US) ha suscrito este lunes un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y el Centro de Estudios Andaluces (Centra) para la celebración del Congreso Internacional Las bodas de Carlos V en Sevilla, que tendrá lugar en el Alcázar los días 11 y 12 de marzo, con motivo de los 500 años de este enlace imperial.

El acuerdo, firmado por la rectora de la US, Carmen Vargas; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, define el papel de cada institución en la organización de este encuentro académico, que rememora el enlace de Carlos V e Isabel de Portugal celebrado en el Alcázar en 1526. La Hispalense coordinará el programa científico y a los ponentes; el Centra se encargará de la publicación de las actas y resultados, y el Ayuntamiento, a través del Real Alcázar, acogerá y financiará la logística.

El congreso, planteado como una gran conmemoración, reunirá a catedráticos, investigadores y académicos de primer nivel de toda Europa, con especialistas procedentes, entre otras, de las universidades de Leiden, Viena, Venecia o la Sorbona. La coordinación científica está a cargo de los profesores Juan José Iglesias y Jaime García Bernal, historiadores y especialistas en la época.

Perspectiva coral

El encuentro abordará la figura de Carlos V y su tiempo desde una perspectiva coral, con contenidos sobre historia, arte, literatura y diplomacia europea del siglo XVI. También se proyectará el valor patrimonial del Alcázar como escenario de uno de los episodios más trascendentes de la historia de Sevilla. Todas las sesiones se podrán seguir en streaming.

La US colaborará también en la organización de una exposición virtual y presencial dedicada al libro impreso durante el reinado de Carlos V, que tuvo como epicentro de producción y distribución la ciudad de Sevilla. La muestra, titulada Los Libros del Emperador. La cultura impresa en la Sevilla del siglo XVI, se podrá consultar de manera virtual en el espacio Expobus, donde estará disponible para investigadores y el público general. La exposición física se celebrará en el Alcázar.

El 11 de marzo se inaugurará una exposición conmemorativa en el Espacio Santa Clara, que ofrecerá un recorrido por la Sevilla imperial de 1526, a través de piezas excepcionales, como una figura de oro inca, la capa pluvial de Carlos V y el retrato de los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal, obra de Rubens. La muestra estará comisariada por el catedrático de Historia del Arte Alfredo Morales.

Espectáculo audiovisual

La rectora ha destacado que la US aporta “la esencia del congreso” con la organización y el profesorado. Ha resaltado que esta universidad también facilitará “el talento, la masa crítica y el conocimiento sobre la efeméride”.

Por su parte, José Luis Sanz ha subrayado que el convenio firmado “sitúa a Sevilla en el centro del debate histórico y cultural europeo, y abre una oportunidad para reforzar nuestra proyección internacional, conectar investigación y divulgación y activar nuevas alianzas con instituciones de toda Europa”.

El alcalde ha agradecido la implicación de la rectora de la US, del presidente del Centra y del Consejo Consultivo del Alcázar en la preparación de esta efeméride, así como al Patronato del monumento, para ofrecer un programa con actividades paralelas, visitas temáticas y teatralizadas y el espectáculo audiovisual previsto en la Puerta del León el 11 de marzo.