De Sevilla a Tenerife o Gran Canaria en avión con todos los sentidos

Diciembre suena a Navidad y reencuentros. Buen mes para unir dos zonas con tanto en común como Canarias y Sevilla. El vuelo inaugural desde San Pablo hasta el aeropuerto de Tenerife Norte contó con numerosos guiños a los dos destinos: el personal de cabina ataviado con el uniforme y los colores canario en el sombrero y los mandiles a modo de delantales canasteros con los colores verdes de la aerolínea y lunares blancos, además de las flores y su correspondientes peinas verdes. Tampoco faltó la música de Los Sabandeños que se atrevieron incluso con una sevillana. Música canaria pero no en directo y un aperitivo que en esta ocasión fue el Playa del Inglés, será lo que los viajeros de Binter encontrarán cuando prueben "el modo canario de volar". Un avión, por cierto que se llama La Graciosa, la última isla en incorporarse oficialmente al archipiélago.

El director de comercial de marketing y comunicación de Binter, Miguel Ángel Suárez, explicó que para los viajeros "este modo canario de volar es hacer de viajar una experiencia en la que disfrutar del viaje como se hacía antes: con atención casi de mimo al viajero, espacio entre las filas, y la ubicación de solo dos asientos por fila y no sufrir por si la maleta cabe en el espacio habilitado en la cabina, hace que todo esté pensado para la comodidad".

Miguel Ángel Suárez, director de marketing de Binter / M. G.

Actualmente Binter vuela a 19 destinos nacionales contando con la última incorporación, Sevilla. Hasta ahora la conexión existente con las islas era con una línea lowcost. "En 2018 desde la aerolínea establecimos una estrategia comercial donde buscamos aeropuertos mal conectados con nosotros y no hubiera competencia. Así fueron las rutas de Palma de Mallorca y Vigo, por ejemplo. A partir de aquí pasamos a un segundo nivel de búsqueda de aeródromos que fueran atractivos para los canarios y viceversa y ahí fue donde empezamos a trabajar con Sevilla. Canarios y sevillanos tienen una unión histórica. En Tenerife tenemos el barrio de Santa Cruz y en Gran Canaria, Triana. Vimos la oportunidad de ofrecer un producto diferente, de más calidad que el que existía para conectar Sevilla y Canarias", afirmó Suárez. El responsable de Binter advirtió que este concepto del vuelo está en la línea de la búsqueda del turista premium que ha señalado tantas veces el Ayuntmaiento de Sevilla como estrategia turística.

Llegada del primer vuelo de Binter desde Tenerife Norte al aeropuerto de Sevilla / M. G.

Aunque los vuelos sean a Tenerife Norte o Gran Canaria, existe la posibilidad de conectar con el resto de las islas. "Se puede comprar un billete de Sevilla a Hierro, por ejemplo porque la conexión interinsular está incluida en el precio. Pero también con un pequeño suplemento, se puede volar entre las islas", aseguró Jonay Lobo, director de programación, gestión de ingresos y alianzas de Binter. Hay en torno a 270 vuelos diarios interinsulares.

La nueva ruta parece tener aceptación. De hecho, el 30% de los pasajes que se están vendiendo tienen origen o destino entre Sevilla y Canarias. "Tras Madrid, Sevilla es nuestro destino más importante", afirmó Miguel Ángel Suárez.

Isaac Flores de City Sightseeing, Angie Moreno y Jonay Lobo, de Binter / M. G.

Reunión con Turismo Sevilla

Con motivo de esta nueva ruta, la delegada de turismo y cultura, Angie Moreno, mantuvo un encuentro con el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter, Jonay Lobo, y por el director general de City Sightseeing, Isaac Flores.

En este sentido, Moreno ha destacado que esta nueva operativa “confirma que Sevilla es una apuesta segura”, señalando que las aerolíneas que ya operan en la ciudad “han visto cómo la demanda crece y las rutas se consolidan”. En esta línea, recordó que el total de plazas ofertadas entre Sevilla y Canarias para esta temporada asciende a 478.514 asientos, un 14,14% más que el año anterior, “un dato que demuestra la fortaleza del mercado y la confianza del sector aéreo en Sevilla”.

Vistas del Teide / M. G.

El turismo canario ocupa ya la octava posición nacional en llegadas a Sevilla. Entre enero y septiembre de este año, el número de pasajeros entre ambos destinos ha crecido más de un 20%, una cifra que, según la delegada de Turismo y Cultura sevillana “refleja una demanda sólida y un enorme margen para seguir creciendo juntos”.

La delegada agradeció públicamente a Binter “su firme apuesta por Sevilla y por facilitar conexiones de calidad con las Islas Canarias”, así como a City Sightseeing “por su permanente compromiso con la promoción turística de la ciudad”. Moreno concluyó asegurando que esta nueva etapa “acerca más que nunca a Sevilla y Canarias, dos territorios con una relación histórica y un futuro lleno de oportunidades compartidas”.