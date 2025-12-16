La sevillana Cristina Lora se proclama ganadora de ‘Operación Triunfo 2025’

Cristina Lora, natural de Mairena del Aljarafe y de 19 años, se ha proclamado este lunes ganadora de ‘Operación Triunfo 2025’, la decimotercera edición del popular concurso musical español.

La artista se impuso en la gran final con el 46,3% de los votos del público frente a Olivia y Tinho, que obtuvieron la segunda y tercera posición respectivamente. El triunfo le otorga un premio de 100.000 euros, destinados a impulsar el inicio de su carrera musical profesional. El 'Top 5' lo completaron Guille Toledano y Claudia Arenas.

La sevillana es estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla, desde cuya Facultad de Comunicación, ubicada en la Cartuja, ha recibido apoyo constante durante todo el concurso. Además, cuenta con formación en baile y teatro, toca el piano y acumula diez años de experiencia en claqué.

La concursante más veces votada como favorita

Cristina llegó al concurso tras superar un exigente proceso de selección al que se presentaron más de 11.500 aspirantes, con castings celebrados en nueve ciudades españolas. La joven acudió al casting de Sevilla, celebrado el pasado 22 de mayo en el Pabellón de la Navegación. De todas las personas que se presentaron a las audiciones, solo 16 concursantes, incluida Cristina, lograron acceder a la aclamada Academia.

El programa arrancó el 15 de septiembre y ha mantenido su emisión durante tres meses, con galas semanales presentadas por Chenoa y retransmitidas a través de Prime Video, el servicio de streaming de Amazon, mientras que la vida diaria de los concursantes en la Academia pudo seguirse mediante un directo 24 horas en YouTube.

Desde el inicio del programa, la joven se consolidó como una de las grandes candidatas para hacerse con el gran premio. Fue elegida favorita del público en las galas 1, 9 y 12, convirtiéndose en la única concursante en lograrlo tres veces a lo largo de las 13 galas. Este reconocimiento, decidido semanalmente mediante votaciones en la aplicación oficial del programa, reforzó la percepción generalizada de que podía convertirse en la ganadora.

A lo largo de su trayectoria en el concurso, solo fue nominada a la expulsión en una ocasión, en la gala 7, de la que salió reforzada tras ser salvada con un 84% de los votos del público.

Las redes sociales también jugaron un papel clave en su popularidad, donde fue señalada como una de las principales candidatas al triunfo desde las primeras galas, hace ya cerca de tres meses.

Numerosos estilos musicales

Durante su paso por ‘Operación Triunfo’, Cristina Lora demostró una notable versatilidad artística, interpretando temas de pop, urbano, balada y rap tanto en español, inglés e incluso italiano, lo que evidenció su potencial escénico y su capacidad para adaptarse a distintos registros musicales. Entre sus actuaciones a lo largo del concurso, destacan "Punto de partida”, de Rocío Jurado, “Garganta con arena”, de Cacho Castaña o "Does Your Mother Know?” de Abba.

En la final celebrada este lunes, Cristina cantó "La noia", un tema de Angelina Mango, así como “My Baby Just Cares for Me” de Nina Simone, tema que también interpretó en la Gala 0, cuando fue seleccionada para entrar al concurso.

Más allá del escenario, el público pudo conocerla en profundidad gracias a la Academia, el espacio donde los concursantes conviven, reciben formación artística y preparan sus actuaciones, retransmitido en directo durante las 24 horas. Entre las curiosidades que conquistaron a la audiencia, destaca por haber interpretado en varias ocasiones al piano el himno del Sevilla FC, gesto que generó numerosos comentarios entre los seguidores del programa.

Con este triunfo, Cristina Lora se convierte en la segunda sevillana ganadora en la historia de ‘Operación Triunfo’, tras Famous Oberogo, campeón de 'OT 2018' y natural de Bormujos.