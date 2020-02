Los sevillanos de Wuhan reciben el alta

Los españoles que fueron repatriados de Wuhan el pasado 31 de enero han recibido este jueves el alta médica y han abandonado el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Entre ellos hay cuatro sevillanos, todos ellos miembros del cuerpo técnico del Wuhan Three Towns, un equipo de fútbol de la ciudad epicentro del coronavirus. Son Manuel Vela, José Antonio Maldonado, Pedro Morilla y Antonio Sevillano.

Los cuatro se encuentran bien de ánimo e incluso Vela se ha dedicado a repartir camisetas del Betis entre sus compañeros de cuarentena. Algunos de ellos volverán a Sevilla en las próximas horas. Vela ha explicado que tras la cuarentena ha tenido la sensación de que todo el mundo "iba a cámara rápida" mientras él "estaba en pausa", por lo que cree que necesitará unos días para "coger el ritmo" y adaptarse a la vida normal tras el periodo que han pasado encerrado en sus casas en China, el viaje hasta España y la cuarentena en el hospital.

"Principalmente me siento liberado de una situación que ya duraba cerca de un mes. Estoy enormemente feliz de estar de nuevo en la calle, poder ver a mi mujer, mis hijas, mi familia y mis amigos, y poder jugar de nuevo al fútbol. Los primeros días me habituaré a estar en casa, meterme en la rutina del colegio con mis hijas, y en el momento en que esté restablecido, que no tardaré mucho, ponerme a trabajar desde España en el proyecto que tenemos en China, que no está acabado".

Vela explicó que "el hecho de que esté aquí no impide que yo no pueda trabajar". "Tengo un equipo de niños que tiene unas sesiones de entrenamiento, que no podemos hacerlas en el campo pero sí puedo hacer un plan para que las hagan en casa. Y a eso me voy a dedicar".

Todos los repatriados han dado negativo en los análisis, se encuentran sanos y el personal sanitario que les ha atendido durante la cuarentena ha pedido que "nadie les dé de lado".

Lo han puesto de manifiesto la jefa de Servicio de Medicina Preventiva, María Vicenta García, y la supervisora de Enfermería del hospital, Pilar Cárdenas, en la rueda de prensa que han ofrecido en el centro hospitalario, junto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad, Fernando Simón.

"Nos hemos despedido de ellos abrazándoles y dándoles besos", ha dicho Cadenas, quien ha subrayado que el personal sanitario ha tratado de hacer a estas personas la cuarentena "lo más llevadera posible".