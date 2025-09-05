Los sevillanos tiran de la segunda mano para la vuelta al cole

El mercado de la segunda mano se impone en la vuelta al cole. Cada vez más familias sevillanas optan por los libros usados para reducir el coste que supone el inicio de curso. No en vano, el ahorro supera los 300 euros en aquellos hogares que cuentan con varios hijos en edad escolar. Los precios, como en tantos otros ámbitos, siguen al alza, razón más que suficiente para abaratar este desembolso y también para obtener con la venta del material ingresos con los que hacer frente a la empinada cuesta de septiembre.

Los portales de compra y venta en internet se llenan en estas fechas de publicaciones de familias que venden libros de textos que ya no usarán sus hijos, un tipo de anuncio muy buscado por aquellos padres que, ante el regreso a las aulas de los menores, buscan la manera de hacer más económico el inicio de curso. Uno de los portales con mayor experiencia en este mercado de segunda mano es Milanuncios, que ha realizado una encuesta para conocer las tendencias en estas operaciones.

A nivel provincial, uno de los datos más relevantes de dicho estudio es que el 52% de las familias sevillanas consultadas admite que recurrirá a la segunda mano para adquirir el material escolar. El motivo que hay detrás de la decisión es el encarecimiento de estos artículos, ámbito que no escapa de la inflación. El coste supone en muchos hogares un importante esfuerzo económico para el que se buscan fórmulas que lo hagan más liviano. Una de las vías de ajuste son los libros ya usados y que se ponen a la venta en portales de internet.

Entre 5 y 10 euros

El precio por el que se puede adquirir un ejemplar ronda entre los 5 y 10 euros, si se trata de Primaria. Esta cifra va en aumento en función del número de ejemplares. En Secundaria el coste es parecido. Se trata, en todo caso, de libros que han tenido un solo uso, en familias con un único hijo, por lo que le buscan una salida con la que abaratar el gasto de otros padres y, por otro lado, obtener unos ingresos en esta época del año.

La mayoría de estos anuncios van acompañados de fotos de la portada de los ejemplares, que suele presentar un inmejorable aspecto. Distintas asociaciones de consumidores aconsejan cerciorarse del estado en el que se encuentra el interior antes de acordar la compra, pues en muchas ocasiones contienen subrayados o manchas que dejan impracticable el texto.

Debe recordarse, no obstante, que desde hace décadas la Junta de Andalucía cuenta con un programa de gratuidad de libros de texto para las etapas de escolarización obligatoria, esto es, Educación Primaria y ESO. Por tanto, las familias que acuden a la segunda mano son las que cuentan con hijos en el segundo ciclo de Infantil y en Bachillerato. Para la etapa preuniversitaria, los precios ya se disparan, aunque no llegan a las cifras que se manejan cuando se trata de ejemplares nuevos. En muchos de estos anuncios, además, se venden lotes enteros por 100 euros.

Mochilas y uniformes

Al margen de los libros, el gasto de la vuelta al cole se reparte en material de papelería, mochila y ropa (uniformes). Artículos oara los que también se recurre a la segunda mano. La media de gasto de las familias sevillanas en este desembolso ronda los 100 euros por hijo, cantidad que se multiplica en función del número de menores.

La encuesta de Milanuncios revela que desde que comenzó el verano las búsquedas de libros de texto se han incrementado un 207% respecto al año pasado. En el caso del Bachillerato, la subida ha sido del 192%. La oferta de estos ha crecido un 14%. Tampoco se quedan atrás los uniformes, género donde los anuncios han aumentado un 37%, con un precio medio de 40 euros.

El ahorro en las familias que recurren a este mercado oscila entre los 100 y 300 euros, en función del número de hijos y de la etapa educativa en la que se encuentren. Respecto a quienes ponen a la venta este material en internet, el 77% de los encuestados prevé obtener un beneficio mínimo de 50 euros con este tipo de operación, que también permite liberar espacio en los domicilios y contribuir a la sostenibilidad.

Andalucía, a la cabeza

A nivel regional, Andalucía se convierte en la comunidad autónoma que más libros de texto de segunda mano vende, al aglutinar el 16% del material anunciado en la plataforma. Le sigue Castilla y León, con un 15%; y Canarias, con un 12% en este tipo de transacción. Andalucía, de igual modo, se sitúa como la segunda comunidad española por búsqueda de libros escolares.

Íñigo Vallejo, portavoz de Milanuncios, destaca que esta práctica se ha vuelto bastante común en los hogares españoles, debido al contexto económico que se vive, en el que la capacidad de ahorro familiar se ha “ralentizado”. “La mitad de las familias españolas va a gastar más en esta vuelta al cole que el año pasado, lo que supone un importante esfuerzo, por lo que la segunda mano se consolida como una alternativa para sobrellevar este coste”, afirma.