Los sindicatos amenazan al Ayuntamiento de Sevilla con una "primavera caliente" por privatizar la limpieza de los colegios

El comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes las movilizaciones previstas ante la externalización del servicio de limpieza de los colegios anunciada por el gobierno local. Los sindicatos han convocado una gran manifestación a finales de febrero para demostrar "el más absoluto rechazo al afán privatizador del equipo de José Luis Sanz".

En esta línea, el presidente del comité de empresa y secretario general de CCOO en el Ayuntamiento, Jorge Menacho, ha asegurado al alcalde, José Luis Sanz, que "las fiestas primaverales van a ser muy calentitas". "Nos descartamos que podamos tener una huelga general tanto en la Semana Santa o en la Feria", ha advertido, "si no hay una rectificación".

En respuesta a estas declaraciones, el portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, ha indicado que el Consistorio "está abierto al diálogo". Ha asegurado que "no va a consentir una amenaza o un chantaje a todos los sevillanos con sus fiestas primaverales". "Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los sindicatos y apelamos a la tranquilidad de todos los empleados públicos que, como hemos repetido, no van a ser despedidos", ha afirmado Bueno.

El antecedente de Zoido

Menacho ha señalado que "seguirán acudiendo a todos los actos institucionales para concienciar tanto al propio Sanz como a la ciudadanía de la importancia de que se siga prestando la limpieza de colegios desde lo público". "Le recordamos al alcalde que esta no es la primera vez que el gobierno local lo intenta, sino que le pregunte a Zoido, que empezó con 20 concejales y todos sabemos cómo terminó", ha subrayado el portavoz de CCOO.

En esta línea, el presidente del comité de empresa ha subrayado que la decisión del Ayuntamiento "es un ataque consciente y planificado contra los servicios públicos, contra el empleo municipal y contra el derecho de los niños a un servicio seguro y de calidad". "Es un desmantelamiento deliberado de lo público para beneficiar a empresas privadas, a costa de la salud, la seguridad y el bienestar de la infancia y del trabajo de cientos de empleados públicos que no vamos a consentir", ha reseñado.

Por otro lado, el vicepresidente del comité de empresa y representante de UGT, Javier Vela, ha defendido que el servicio se puede ofertar "sin recurrir a empresas privadas". También ha pedido que se cubran las vacantes. "Trescientas familias se van a ir a la calle porque es personal que no es fijo. Eso es una realidad, eso no es apostar. Hay un montón de personas esperando en la bolsa de peones que han aprobado una posición y están ahí aguardando a poder entrar", ha afirmado.

Redistribución

El Ayuntamiento ha subrayado que el Plan Colegios Limpios "no supone una merma en el empleo público sino un refuerzo del mismo". El objetivo del proyecto, según Buenos, es "garantizar que tanto los colegios como el resto de Edificios Municipales cuenten con una mayor y mejor limpieza. Este plan viene a sumar recursos en beneficio de los sevillanos". "Recordamos que no se va a despedir a ningún peón de limpieza, dado que los que están ejerciendo sus funciones en los centros educativos seguirán haciéndolo en otros edificios, ha señalado el portavoz.

Bueno ha contextualizado este plan dentro de otros proyectos que "se aplican en otros ayuntamientos como La Rinconada o Dos Hermanas, gobernados por el PSOE, en los que no hubo estas movilizaciones".

Debe recordarse que Sanz se dirigió por carta a los trabajadores municipales. En la misiva subrayó que el plan presentado "no va a suponer en ningún caso la destrucción de empleo público".