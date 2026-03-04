Los sindicatos se encierran en el Ayuntamiento de Sevilla por la privatización de la limpieza de los colegios
CCOO, UGT, CSIF y USO toman esta medida ante la decisión del gobierno local de aprobar la licitación del contrato por vía de urgencia
Sanz aprueba la privatización del servicio de limpieza escolar por vía de urgencia
El comité de empresa de CCOO, UGT, CSIF y USO se encierran en el Ayuntamiento de Sevilla contra la privatización del servicio de limpieza de los colegios públicos.
Está mañana los mencionados sindicatos y el comité de empresa, se han encerrado en el ayuntamiento ante la decisión del alcalde de llevar a junta de gobierno el pliego de licitación de dicho servicio con carácter de urgencia y sin negociación alguna.
También te puede interesar
Lo último