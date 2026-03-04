Los sindicatos se encierran en el Ayuntamiento de Sevilla por la privatización de la limpieza de los colegios

Los representantes sindicales que protagonizan el encierro en el Ayuntamiento de Sevilla.

El comité de empresa de CCOO, UGT, CSIF y USO se encierran en el Ayuntamiento de Sevilla contra la privatización del servicio de limpieza de los colegios públicos.

Está mañana los mencionados sindicatos y el comité de empresa, se han encerrado en el ayuntamiento ante la decisión del alcalde de llevar a junta de gobierno el pliego de licitación de dicho servicio con carácter de urgencia y sin negociación alguna.