Estas son las horas a las que se espera lluvia en Sevilla este martes

Octubre se despide con lluvias en Sevilla. Esta semana, una serie de frentes atlánticos irán llegando a España, dejando lluvias casi diarias que entrarán por el oeste peninsular. La primera de estas borrascas alcanzará el suroeste durante la jornada del martes, aunque las precipitaciones ya han hecho acto de presencia en Andalucía.

En la capital hispalense, este lunes se registraron 13,6 litros por metro cuadrado durante la madrugada y la mañana, dejando una tregua a lo largo de la tarde. Sin embargo, el alivio será breve, ya que al menos hasta final de semana seguirán llegando nuevos frentes atlánticos que mantendrán la inestabilidad en la capital hispalense.

El tiempo en Sevilla este martes

Para este martes, el mal tiempo y el riesgo de lluvias permanecerán en Sevilla. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una de las borrascas atlánticas más activas de la semana se aproximará al suroeste peninsular, extendiendo las lluvias por amplias zonas de la vertiente atlántica y el sur de la Península, alcanzando también el interior de Andalucía.

Predicción del tiempo en Sevilla durante la última semana de octubre / Aemet

En el caso concreto de Sevilla, el último parte de Aemet señala un riesgo de precipitaciones del 5% entre las 6:00 y las 12:00 del mediodía del martes, y un 100% de probabilidad de lluvia para el resto de la jornada, entre las 12:00 y las 24:00 horas.

Predicción de lluvia por horas en Sevilla el martes 28 de octubre / Aemet

Por franjas horarias, la última actualización de Aemet detalla que los acumulados se concentrarán durante la tarde, con 0,5 mm a las 15:00 horas, 0,1 mm a las 16:00 y 0,2 mm a las 19:00. Aunque las precipitaciones serán débiles, se espera una tarde húmeda y con cielos cubiertos durante toda la jornada.

En paralelo, no hay avisos amarillos activados en la provincia, y las temperaturas se mantendrán suaves con máximas de 27ºC y mínimas de 16ºC.