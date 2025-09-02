¿Cuáles son las mejores escuelas infantiles públicas de Sevilla?

Este miércoles 3 de septiembre marca el primer hito del calendario escolar en Andalucía: comienza el curso 2025-2026 para los alumnos del primer ciclo de educación infantil. La tasa de escolarización de los menores de 0 a 3 años en España alcanza el 41,8%, según datos de la OCDE, una alternativa que gana cada vez más adeptos en aras de una mejor conciliación familiar.

Los padres de muchos niños y niñas ultiman los preparativos para el que será su primer día de cole. Los objetivos educativos, el diseño de las instalaciones o el perfil de los profesionales son cuestiones determinantes a la hora de elegir una u otra escuela infantil.

El portal especializado Micole.net actualiza periódicamente su ránking de las mejores escuelas infantiles públicas de Sevilla en base a las opiniones de los usuarios. A continuación, te contamos cuáles son los centros mejor valorados.

Escuela Infantil Andaluna

La Escuela Infantil Andaluna, en la calle Bangladesh, es elegida cada año como una de las mejores de la ciudad por los usuarios de Micole. Con más de 18 años de experiencia, este centro imparte ambos ciclos de educación infantil con "atención individualizada a cada niño en un entorno familiar" y con una metodología innovadora que proporciona a los menores un entorno estimulante en que crecer intelectual y emocionalmente.

"Cocina propia, aulas climatizadas, personal docente maravilloso. Vamos a echar de menos vuestras actividades, talleres, juegos y cariño", apunta la madre de uno de los niños. Esta escuela infantil, conveniada con la Junta de Andalucía, mantiene abierta la agenda de visitas y los plazos de inscripción.

Escuela Infantil María Inmaculada

Con una puntuación de 4,6, la Escuela Infantil María Inmaculada ha logrado colocarse como una de las mejor valoradas por los usuarios de Micole en 2021, 2022, 2023 y 2025. Se encuentra en la calle de Nicolás Antonio, junto a los Jardines de Murillo, e imparte los ciclos de 1º y 2º de educación infantil para niños entre 0 y 6 años.

"El mejor centro infantil. Gracias a su trato cercano e implicación con los niños, tanto en lo académico como en sus rutinas domésticas, horarios, etc, que van a una con la familia. Dejar a mis hijos a diario con la tranquilidad más absoluta es impagable", asegura una usuaria.

Escuela Infantil Arco e Iris

Este centro situado en el número 57 de la Avenida de Italia, imparte ambos ciclos de educación infantil, con formación bilingüe. "El trato es excelente, tanto el de las maestras como el del PAS y la directora", reporta una antigua usuaria.

Escuela Infantil Niño Jesús

La Escuela Infantil Niño Jesús se encuentra en el número 225 de la Barriada Juan XXIII. El centro ha obtenido el sello que Micole otorga a las mejores escuelas infantiles entre 2021 y 2024. Con formación bilingüe, este centro imparte ambos ciclos de educación infantil. "Un centro docente muy bueno, con un servicio y atención adecuado, en unas instalaciones que son lo que los niños necesitan para empezar", reporta un antiguo usuario.

Otros centros que aparecen en el ránking son los siguientes: