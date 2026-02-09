Estos son los municipios de Sevilla que siguen sin clases por el temporal

El temporal que ha azotado Andalucía en los últimos días seguirá dejando huella este martes en algunos centros educativos de la provincia de Sevilla. Aunque la Junta de Andalucía ha decidido mantener la actividad lectiva presencial con carácter general, siete centros sevillanos no abrirán sus puertas mañana, 10 de febrero de 2026, por motivos de seguridad relacionados con el estado de los accesos, daños en las instalaciones o riesgos en su entorno inmediato.

La medida afecta a colegios e institutos situados en Algámitas, Benacazón, Dos Hermanas, Écija, El Castillo de las Guardas y Villaverde del Río, municipios donde las lluvias persistentes, el viento y la crecida de cauces han complicado la normalidad en las últimas jornadas. En estos centros, la enseñanza continuará de forma telemática para garantizar la atención educativa del alumnado mientras se resuelven las incidencias.

En Algámitas permanecerá cerrado el CEIP Andalucía Francisco Soria, mientras que en Benacazón la suspensión alcanza al IES Virgen del Rosario. Dos Hermanas concentra dos escuelas infantiles afectadas, La Milagrosa y Nuestra Señora de Valme, y en Écija no habrá clases presenciales en el CEIP El Valle. A esta lista se suman el CEIP Peña Luenga, en El Castillo de las Guardas, y el CEIP Alpesa, en Villaverde del Río.

La Junta ha subrayado que se trata de decisiones puntuales y preventivas, adoptadas tras la evaluación técnica de cada caso y en coordinación con los servicios de emergencia y los ayuntamientos. El objetivo, insisten desde la administración autonómica, es evitar desplazamientos innecesarios y garantizar la seguridad de la comunidad educativa en zonas donde aún persisten complicaciones.

En el conjunto de Andalucía son 32 los centros que suspenden la presencialidad, casi la mitad de ellos en la provincia de Cádiz, una de las más castigadas por el episodio meteorológico. Además, algunas rutas de transporte escolar no podrán prestarse al no poder garantizarse la circulación segura por carreteras afectadas por cortes, desprendimientos o acumulación de agua.

Mientras la situación se normaliza, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional mantiene un seguimiento diario de la evolución del temporal y del estado de las infraestructuras educativas. Las familias, por su parte, afrontan una nueva jornada marcada por la incertidumbre, pendientes del cielo y de los avisos oficiales, en una semana en la que el calendario escolar vuelve a adaptarse a la fuerza del clima.

Problemas estructurales en Gerena y el Viso del Alcor

Este contexto de dificultades se ha visto agravado en otros puntos de la provincia por problemas estructurales previos en algunos centros educativos. Es el caso del colegio Fernando Feliú de Gerena, donde unos 500 alumnos no han acudido a clase este lunes como medida de protesta por el estado de las instalaciones. La movilización, convocada por las familias, se ha acompañado de una concentración a las puertas del centro, especialmente en el edificio de La Estación, uno de los más deteriorados del complejo.

Las lluvias de los últimos días han provocado filtraciones de agua que han obligado a cerrar por completo la planta alta del edificio, sin que haya sido posible reubicar al alumnado de cuarto curso, que ha tenido que regresar a sus casas para seguir las clases de forma telemática.

De forma paralela, el consistorio vuelve a reclamar la construcción de un nuevo colegio en la localidad, un proyecto comprometido desde 2019 y que aún no se ha materializado. Desde la Consejería de Educación se apunta, por su parte, que la documentación está en fase final, aunque sin concretar plazos para el inicio de las obras. Una situación que, en plena semana marcada por el temporal, vuelve a poner el foco en la fragilidad de parte de las infraestructuras educativas de la provincia.

A esta cadena de incidencias se suma ahora el cierre temporal del IES Blas Infante de El Viso del Alcor, donde el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Andalucía una actuación urgente tras los daños ocasionados por el temporal. El instituto ha tenido que suspender su actividad presencial después de que se produjera el desprendimiento y desplazamiento de varios elementos del techo del pabellón, una situación que, según el Consistorio, supone un riesgo potencial tanto para el alumnado y el personal docente como para los viandantes y la instalación deportiva municipal colindante.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado la preocupación mostrada por el profesorado y el equipo directivo del centro, que durante estos días han trabajado de forma constante para garantizar la seguridad del alumnado y mantener informada a la comunidad educativa. De hecho, el pasado jueves, con el instituto abierto, se produjo un nuevo desplazamiento de parte de la cubierta, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia, que recomendaron el cierre inmediato del centro por razones de seguridad.

Según han indicado fuentes de Educación, una empresa constructora se desplazó el jueves al centro para realizar una primera valoración, que estima la actuación necesaria en unos 40.000 euros, una cantidad de la que dispone el propio instituto para contratar esta obra de urgencia. Un nuevo episodio que, unido a los anteriores, evidencia cómo el impacto del temporal ha sacado a la luz problemas estructurales latentes en varios centros educativos sevillanos, reabriendo el debate sobre el estado de las infraestructuras y la necesidad de actuaciones pendientes desde hace años.