Estas son las nuevas calles que Sevilla incorpora a su mapa en 2026

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó este jueves en sesión plenaria el nomenclátor de 16 vías urbanas, principalmente en áreas de crecimiento urbanístico como los antiguos terrenos de la fábrica de vidrio La Trinidad, en Miraflores, y la parcela de la cooperativa agrícola Virgen de los Reyes —conocida como la Algodonera— en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca. En estos enclaves se proyecta la construcción de unas 900 viviendas que precisaban de rotulación viaria.

Siete vías junto a la antigua fábrica de vidrio La Trinidad recibirán nombres vinculados a la actividad industrial y la memoria obrera del lugar. Las calles aprobadas son: Plaza Fábrica de vidrio La Trinidad, calle Temple, Caña y Puntil, Plaza de las Cupae Romanas, Sílice, Pedro Ricaldone y Maestro Francisco Thirión. Este último fue el primer vidriero contratado por la fábrica en 1900, de origen belga, mientras que Pedro Ricaldone fue un sacerdote salesiano que ejerció como rector mayor de la Congregación Salesiana de Don Bosco entre 1932 y 1951.

Homenaje a la historia algodonera en el distrito Este

En los terrenos de la antigua Algodonera se han aprobado cuatro calles que rememoran la actividad agrícola e industrial del enclave: La Cooperativa, Mujeres de la Algodonera, Flor de Algodón y La desmotadora. Estas denominaciones buscan preservar la identidad histórica de un espacio que ha experimentado una profunda transformación urbana.

Homenajes en el Casco Antiguo

El Distrito Casco Antiguo incorpora dos nuevas denominaciones a su nomenclátor. Un espacio abierto junto a la calle San Luis homenajeará al imaginero Antonio Dubé de Luque, autor de tallas religiosas como la Virgen de Consolación de la hermandad de la Sed y la Virgen de la Soledad de Los Servitas. Además, el tramo comprendido entre las calles Zaragoza y la Plaza Nueva llevará el nombre de Manuel Otero Luna, empresario hotelero que fue propietario del Hotel Inglaterra Madrid y hermano mayor de Santa Marta. Ambos reconocimientos se realizan a título póstumo.

Otras rotulaciones en barrios periféricos

En el barrio de Alcosa se dedicará una calle a María Santísima de la Purísima Concepción, mientras que en Sevilla Este una vía llevará el nombre del Profesor Juanma Díaz. Junto a la Ronda histórica se rotulará una calle con la advocación de la Divina Pastora de Capuchinos, completando así las 16 nuevas denominaciones aprobadas por el Consistorio sevillano.