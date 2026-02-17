¿Cuáles son los únicos municipios de Sevilla que no tienen ninguna vivienda turística?

La provincia de Sevilla contaba en noviembre de 2025, último mes en el que se publicaron datos, con 8.481 viviendas de uso turístico (VUT), según la Estadística Experimental del Instituto Nacional de Estadística. La cifra supone un descenso del 2,7% respecto a mayo del mismo año, cuando se registraban 8.719, lo que confirma una leve desaceleración tras años de crecimiento continuado.

El retroceso se concentra sobre todo en los grandes municipios, incluida la capital, mientras el fenómeno se redistribuye hacia localidades del entorno metropolitano.

La capital y el área metropolitana dominan el ranking

La ciudad de Sevilla mantiene una hegemonía abrumadora con 7.087 viviendas turísticas, 50 menos que en mayo (−0,7%), lo que significa que más de ocho de cada diez VUT de la provincia están en la capital.

Tras ella, los cinco municipios con mayor oferta son:

Carmona — 108 viviendas (−0,9%) Dos Hermanas — 106 viviendas (−3,6%) Mairena del Aljarafe — 81 viviendas (−12,9%) Alcalá de Guadaíra — 76 viviendas (−19,1%) Écija — 53 viviendas (0%)

Completan el grupo de los diez municipios con más pisos turísticos San Juan de Aznalfarache (52, −14,8%), Camas (45, −4,3%), Bormujos (42, −14,3%), Tomares (39, −23,5%) y Guillena (35, −18,6%). En conjunto, los datos reflejan una clara concentración en el área metropolitana, especialmente en el Aljarafe, aunque con descensos generalizados.

Municipios sin ninguna vivienda turística

En el extremo opuesto, hay una quincena de municipios que no cuentan con ninguna VUT. Entre ellos se encuentran Coripe, Herrera, El Madroño, Marinaleda, Martín de la Jara, El Palmar de Troya, El Saucejo, Alcolea del Río, Aznalcóllar, Castilleja de Guzmán, Los Corrales, Lantejuela, Lora de Estepa, Pruna y La Luisiana.

En muchos casos, estos municipios perdieron las pocas VUT que tenían en mayo, como Lantejuela (11 a 0) o Aznalcóllar (2 a 0), lo que refleja un retroceso significativo en zonas rurales o de interior, donde el turismo residencial es menos rentable y la presión sobre la vivienda es baja.

Un amplio grupo con presencia mínima

Entre los grandes polos y los municipios sin oferta existe una amplia franja intermedia con presencia testimonial. Decenas de pueblos tienen menos de cinco viviendas turísticas, como Alanís (2), Albaida del Aljarafe (3), Benacazón (3), Burguillos (4) o Tocina (4). En estos casos se trata generalmente de alojamientos rurales, segundas residencias o viviendas ligadas a eventos puntuales, lo que explica su escaso peso en el conjunto provincial.

Los datos del INE dibujan así un mapa muy desigual del turismo residencial en la provincia, con una concentración extrema en la capital y su área metropolitana frente a un interior prácticamente al margen del fenómeno.