Estas son las zonas de Sevilla más caras para comprar una vivienda

El mercado inmobiliario sevillano continúa al alza. Según los últimos datos de septiembre de 2025 publicados por el portal Idealista, el precio medio de la vivienda en la capital andaluza se sitúa en 2.563 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 8,9% respecto a septiembre de 2024. El informe revela que varios distritos han alcanzado su máximo histórico de precios desde que el portal recopila datos en 2007.

Los barrios más exclusivos

La zona más cara para comprar una vivienda en Sevilla es el centro, donde el metro cuadrado supera los 4.000 euros. Le siguen Los Remedios (3.664 €/m2), Nervión (3.326 €/m2), el eje Prado de San Sebastián - Felipe II - Bueno Monreal (3.425 €/m2), Triana (3.421 €/m2) y La Palmera/Bermejales (3.061 €/m2). En todas estas áreas, los precios superan con holgura la media de la ciudad.

Por el contrario, los distritos más baratos para comprar vivienda en Sevilla se concentran en la periferia. Torreblanca, con apenas 685 €/m2, se mantiene como la zona más asequible de la capital. Le siguen Cerro Amate (1.239 €/m2), San Jerónimo (1.427 €/m2), Parque Alcosa (1.625 €/m2) y Pino Montano (1.688 €/m2).

Distritos con mayores subidas

Entre los distritos que más se han encarecido en el último año destacan Macarena (+29,7%), que lidera la subida, seguida de San Pablo (+19,5%), Pino Montano (+15,5%) y Los Remedios (+16,2%). Estos incrementos reflejan una fuerte presión de la demanda en zonas que tradicionalmente habían sido más asequibles, como Pino Montano o Macarena, y consolidan a Los Remedios como una de las áreas más exclusivas de Sevilla.

Barrios con descensos

En contraste, algunas zonas han experimentado descensos interanuales. Es el caso de Bellavista, donde el precio cae un 12,3%, situándose en 1.794 €/m2; Cerro Amate (-3%, 1.239 €/m2); y Torreblanca (-5,8%, 685 €/m2), que sigue siendo el barrio más barato de la capital.

Con estos datos, Sevilla confirma una tendencia general de encarecimiento, aunque con importantes contrastes territoriales. Mientras barrios céntricos y consolidados alcanzan cifras récord, otras zonas periféricas ofrecen precios más asequibles, consolidando una marcada brecha inmobiliaria dentro de la ciudad.